Степана Путило и Романа Протасевича обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса

Источник материала: Ежедневник

фото: smi.today

Сейчас основатель и бывший редактор телеграмм-канала, который в Беларуси признан экстремистским, находятся в межгосударственном розыске.

Как сообщает Следственный комитет Беларуси, Степан Путило и Роман Протасевич привлечены в качестве обвиняемых в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок – ст. 293, ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси. В отношении них также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса «в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности, касающейся двух профессионально-социумных групп в Республике Беларусь – представителей власти и правоохранителей, с августа по сентябрь текущего года посредством созданных и управляемых ими телеграм-каналов».

«В ходе изучения информации, размещенной в указанных телеграм-каналах, следствием зафиксированы и приобщены к материалам уголовного дела неоднократные факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения. Полученные результаты психолингвистической экспертизы, проведенной экспертами ГКСЭ, приобщены к материалам уголовного дела и подтверждают выводы следствия», - говорится в сообщении СК.