Фура отправила легковушку в столб на МКАД. Видео аварии

Источник материала: Tut.by

На МКАД легковушка после столкновения с грузовиком снесла столб. Об этом сообщили в ГАИ Минска.

Авария произошла утром 5 ноября в районе 20-го километра внутреннего кольца МКАД. Предварительно установлено, что фура Mercedes при перестроении из второй полосы в первую врезалась в Peugeot. От удара последний вылетел за пределы дороги и протаранил столб.





В результате ДТП водитель легковушки получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.