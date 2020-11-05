﻿ Фура отправила легковушку в столб на МКАД. Видео аварии. 21.by
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Фура отправила легковушку в столб на МКАД. Видео аварии

05.11.2020 11:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На МКАД легковушка после столкновения с грузовиком снесла столб. Об этом сообщили в ГАИ Минска.

Авария произошла утром 5 ноября в районе 20-го километра внутреннего кольца МКАД. Предварительно установлено, что фура Mercedes при перестроении из второй полосы в первую врезалась в Peugeot. От удара последний вылетел за пределы дороги и протаранил столб.


В результате ДТП водитель легковушки получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП водитель легковушки получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.
 
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