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Фура отправила легковушку в столб на МКАД. Видео аварии
Источник материала: Tut.by
На МКАД легковушка после столкновения с грузовиком снесла столб. Об этом
Авария произошла утром 5 ноября в районе 20-го километра внутреннего кольца МКАД. Предварительно установлено, что фура Mercedes при перестроении из второй полосы в первую врезалась в Peugeot. От удара последний вылетел за пределы дороги и протаранил столб.
В результате ДТП водитель легковушки получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.
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В результате ДТП водитель легковушки получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.
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