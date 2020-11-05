«Жыве Беларусь!» Бывший посол в Аргентине Астапенко присоединился к Народному антикризисному управлению

Бывший посол Беларуси в Аргентине Владимир Астапенко присоединился к Народному антикризисному управлению (НАУ). Об этом сообщает телеграм-канал НАУ.





«Мы рады сообщить, что к нам присоединяется всё больше и больше известных и опытных специалистов, — говорится в сообщении. — Владимир Астапенко за свою карьеру был заместителем министра иностранных дел Республики Беларусь, начальником управления международных экономических отношений МИД, генеральным консулом в Нидерландах. Сейчас он закончил работу в качестве посла Республики Беларусь в Аргентине и в данный момент присоединился к работе над сферой внешней политики и торговли в составе Народного антикризисного управления».

Как передает БелаПАН , в видеообращении Астапенко, которое опубликовал телеграм-канал, он отмечает, что «на протяжении своей трудовой жизни был не очень публичной персоной».

«Сегодня я имею честь обратиться ко всем белорусам, чтобы выразить безмерную благодарность за проявленную солидарность и поддержку в связи с моими заявлениями об увольнении, — отметил дипломат. — Хочу публично сообщить, что после увольнения с дипломатической службы я с удовольствием принял приглашение Павла Латушко присоединиться к работе Народного антикризисного управления. Отдельно хочу обратиться к государственным служащим. Я не зову вас последовать моему примеру. Наверное, вы знаете о моих неудавшихся попытках уволиться по соглашению сторон. Но я призываю всех вас проявить порядочность, которая, как известно, не предполагает героизма, но предполагает неучастия в подлости. Жыве Беларусь!»

О создании Национального антикризисного управления член президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране, бывший чиновник и дипломат Павел Латушко объявил 28 октября.

По его словам, власть в очередной раз проигнорировала требования народа освободить политзаключенных, остановить насилие, наказать виновных, назначить новые выборы. Сейчас, отметил он, на улицах «снова стрельба и взрывы, ранены мирные демонстранты, сотни задержанных».

«Это ответ на предложение диалога за пределами СИЗО, — сказал Латушко. — В то же время у власти нет ответа на важнейшие вопросы: как выйти из состояния дефолта — правового, экономического и внешнеполитического. Нам нужны действия, четкие и понятные, как выйти из кризиса. У власти нет ответов, они — интеллектуальные банкроты. Но мы — инициативные и креативные, мы справимся без них. Мы объявляем о создании Народного антикризисного управления».

Латушко отметил, что КС создан для проведения «результативных переговоров по переходу власти». НАУ, утверждает он, «обеспечит их начало, а в последующем будет органом, который обеспечит стабильность в стране с момента ухода экс-президента со своего поста вплоть до даты выборов и прихода к власти нового правительства».

Латушко призвал «компетентных, креативных и ответственных» людей, которые «полны идей и готовы работать», присоединяться к команде НАУ, отправив заявку на сайт этой инициативы.

На сайте Народного антикризисного управления указано, что его создание 26 октября было одобрено Координационным советом, сформированным по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.