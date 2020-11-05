Едут штрейкбрехеры. 84 работника госпредприятий присоединились к забастовке

Все больше рабочих официально присоединяются к стачке, сообщил БелаПАН председатель Белорусского независимого профсоюза Максим Позняков.





«Люди постепенно присоединяются к стачке, как на «Гродно Азоте», так и на «Беларуськалии». С каждым днем количество людей, вступивших официально в стачку, растет. На БМЗ на вчерашний день семь человек вступили в стачку, на «Гродно Азоте» — 17, «Беларуськалии» — около 60 человек», — рассказал Позняков.

По его словам, сложно спрогнозировать, сколько людей присоединится к стачке, но тенденция роста очевидна. «На «Беларуськалии» произошел несчастный случай со смертельным исходом. Это тоже может стать толчком для многих работников предприятия», — считает председатель профсоюза.

По его словам, для замены работников на «Гродно Азоте» привезли «партию штрейкбрехеров». «По информации оттуда, их заселили в одном из санаториев, кормят, их охраняет милиция, закупили для них портативные видеокамеры, чтобы они записывали, как люди работают. Предлагают работникам «Гродно Азота» их стажировать, многие ищут способ, как от этого отказаться», — отметил профсоюзный лидер.

Он заметил, что в основном те, кто приехал подменять гродненских работников, люди, которые «попались на крючок» к нанимателям других предприятий. Например, есть люди с «Полимира», у которых угроза непродления контракта в предпенсионный возраст, кто-то попался на проходной с небольшим превышением промилле алкоголя. «Идейных штрейкбрехеров немного. И, скорее всего, они будут заняты на вспомогательных работах, потому что допускать людей без опыта к такому оборудованию — это самоубийство и преступление чистейшей воды, может привести к серьезной катастрофе и аварии», — считает Позняков.

Как сообщалось, работники ряда предприятий еще в августе начали объявлять забастовки, требуя отменить итоги президентских выборов. Они также требовали прекратить насилие над протестующими, освободить политзаключенных и участников мирных акций, признать все постановления и приговоры, вынесенные в их отношении, необоснованными и незаконными.

26 октября в Беларуси была объявлена общенациональная забастовка в связи с невыполнением требований ультиматума, выдвинутого 13 октября экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской: отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных.