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Тихановская просит преподавателей вузов поддержать студентов

05.11.2020 12:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Светлана Тихановская обратилась к преподавателям вузов с просьбой оказать поддержку протестующим студентам.

«Сейчас вы оказались перед непростым выбором: продолжать свою образовательную работу или поддержать протест студентов, рискуя потерять ее. Я не могу сделать этот выбор за вас», - сказала Тихановская в своем видеообращении.

«Каждый из вас может внести свой вклад в эту победу. Вы можете поддерживать студентов на акциях и быть их голосами на встречах с руководством. Если вы не готовы на открытое противостояние – вы можете на лекциях и семинарах говорить со студентами о том, что для них сейчас действительно важно. Вы можете рассказывать им настоящую историю Беларуси и мировых студенческих протестов, показывать, как на самом деле работает демократия, объяснять, как отстаивать свои права» - призывает она.

Тихановская также напомнила преподавателям, что «ежим поощряет службу в армии гораздо больше, чем получение высшего образования и построение карьеры в науке», а «на ледовые дворцы в нашей стране тратится куда больше денег, чем на развитие университетов и зарплаты преподавателям».

 
 
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Светлана Тихановская обратилась к преподавателям вузов с просьбой оказать поддержку протестующим студентам.
 
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