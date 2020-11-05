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Следователям СК напомнили о законе

05.11.2020 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Законе о Следственном комитете говорится, что одной из главных задач следователя является ВСЕСТОРОННЕЕ, ПОЛНОЕ, ОБЪЕКТИВНОЕ И ОПЕРАТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.

Следователям СК напомнили о законе
момент убийства Александра Тарайковского

Пока же все как прежде, и система правоохранительных органов остается неизменной, а закон о Следственном комитете действующим

Оnliner.by напоминает одну из ключевых статей этого закона, в которой говорится о задачах СК.

Статья 4. Основные задачи Следственного комитета


«Основными задачами Следственного комитета являются:

- всестороннее, полное, объективное и оперативное расследование преступлений в соответствии с подследственностью, установленной уголовно-процессуальным законодательством;

- защита прав и законных интересов граждан, организаций, защита государственных и общественных интересов, соблюдение законности при проверке заявлений и сообщений о преступлениях, возбуждении уголовных дел, производстве предварительного следствия;

- совершенствование следственной работы, внедрение в практику достижений науки и техники, положительного опыта, прогрессивных форм и методов организации предварительного следствия;

- выявление нарушений закона, причин и условий, способствующих совершению преступлений, принятие мер по их устранению;

- участие в пределах своей компетенции в реализации государственной уголовной политики, разработка предложений по совершенствованию правового регулирования в сфере правоохранительной деятельности;

- осуществление в пределах своей компетенции международного сотрудничества в сфере досудебного уголовного производства».

Напомним, от граждан Беларуси, подвергшихся жестоким избиениям и пыткам со стороны предствителей силовых ведомств, в СК поступило уже несколько тысяч заявлений. 

Не менее полутысячи заявлений было подтверждено фактологически, то есть соответствующими документами с указанием фамилий и должностей силовиков, участвующих в пытках и жестоких избиениях граждан. 

Несмотря на это Следственным комитетом ДО СИХ ПОР НЕ ЗАВЕДЕНО НИ ОДНОГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА НИ ПО ОДНОМУ ФАКТУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ФАКТУ УБИЙСТВА АЛЕКСАНДРА ТАРАЙКОВСКОГО, КОТОРЫЙ БЫЛ ПОДТВЕРЖДЕН МНОГОЧТСЛЕННЫМИ ВИДЕОСВИДЕТЕЛЬСТВАМИ РАССТРЕЛА БЕЗОРУЖНОГО ЧЕЛОВЕКА!
 
 
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В Законе о Следственном комитете говорится, что одной из главных задач следователя является ВСЕСТОРОННЕЕ, ПОЛНОЕ, ОБЪЕКТИВНОЕ И ОПЕРАТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ...
 
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