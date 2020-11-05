Усов: Генеральские погоны - это плата за верность









Валерий Вакульчик, недавно назначенный инспектором по Брестской области, и Александр Барсуков, который стал помощником президента по Ивану Тертелю, министру обороны Виктору Хренину и руководителю ГПК Анатолию Лаппо Лукашенко повысил звания до генерал-лейтенанта. недавно назначенный инспектором по Брестской области, и, который стал помощником президента по Минску , ушли в запас с формулировкой «по возрасту». В то же время главе КГБ, министру обороныи руководителю ГПКЛукашенко повысил звания до генерал-лейтенанта.





Салiдарнасцi » политолог Павел Усов. — Генеральские погоны — это фактически плата за верность, — сказал в экспресс-комментарии «» политолог Павел Усов.





При этом предыдущие переводы руководителей силовых ведомств, по его мнению, можно трактовать по-разному, от опасения переворота до раскола Беларуси на Западную и Восточную.





— Перестановки с высоких должностей на административные функции ключевых силовиков кажутся немного странными, потому что единственная структура, на которую может сейчас опираться Лукашенко и вообще этот режим, — силовая, — отметил собеседник.





При этом он указывает на то, что у различных силовых ведомств сейчас совершенно разные позиции. Если Караева (напомним, он больше не глава МВД, а помощник президента по Гродненской области, — С.) и Барсукова в их окружении открыто считают «героями», то Вакульчик для всех по сути «темная лошадка».





— Те же Караев или Барсуков, они проявили себя в подавлении репрессий, в сопротивлении обществу «с лучшей стороны», — продолжает Павел Усов. — Смогли в какой-то мере защитить систему, не позволить расширение протеста, не допустить захвата административных зданий, не допустить установления типового майдана на площади.





Также им удалось запустить процесс террора и системных репрессий. Поэтому отставка «на пенсию», даже при наличии других должностей, может выглядеть довольно странно для личного состава, который верно служит системе, и даже может его деморализовать.





Это со стороны общества они (Караев и Барсуков) воспринимаются как каратели, со стороны силовиков они — герои.









Рядовым и средним управленческим составом их уход может быть воспринят как какое-то предательство, потому что эти люди (Караев, Барсуков) защищали их интересы, никого из них не арестовали, не отстранили и не посадили.





Что касается Вакульчика, который долгое время возглавлял КГБ, то не стоит забывать, что КГБ, как никто другой, сейчас осознает и понимает всю тяжесть ситуации в стране.





Скорее всего, там обладают довольно ясной информацией и относительно результатов выборов, и относительно репрессий, и по другим вопросам.





При условии, что часть силовиков воспринимают Лукашенко неадекватно, понимают, что есть какое-то брожение внутри рядового состава, Лукашенко может опасаться «дворцового переворота».





Речь идет о тех силовиках, которые уже совершенно обессилили и в то же время видят, что ситуация совершенно другая, что насилие — неадекватное, когда им приходится избивать или задерживать женщин, авторитетных людей, когда они понимают, что идеологические посылы, которые идут сверху, не соответствуют действительности.

Ведь ни одна структура не в состоянии вынести длительные репрессии против своих граждан.

При таких настроениях Лукашенко мог бы опасаться «дворцового переворота», прежде всего со стороны КГБ, — размышляет политолог.