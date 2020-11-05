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LG зарегистрировала название очень необычного смартфона
Источник материала: Onliner
LG определилась с названием очередного смартфона с оригинальным форм-фактором. Модель с гибким экраном, который скручивается внутрь,
Концепты смартфона с таким механизмом экрана давно появлялись в сети, но не было особой уверенности, что модель дойдет до серийного производства. Однако, похоже, LG любит рисковать: сперва компания удивила смартфоном Wing с поворотным экраном, под которым прячется еще один дисплей, а теперь решила выпустить растягиваемый в ширину девайс.
Ожидается, что LG Rollable будет доступен для покупки уже в первом квартале следующего года. Характеристики аппарата все еще неизвестны. Премьера должна состояться в ближайшие месяцы.
Android, экран 5.3" IPS (720x1280), Mediatek MT6750, ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 16 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 3000 мАч
Android, экран 6.8" OLED (1080x2460), Qualcomm Snapdragon 765G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4300 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.21" OLED (1080x2248), Qualcomm Snapdragon 855, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 12 Мп, аккумулятор 3550 мАч, 2 SIM
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LG определилась с названием очередного смартфона с оригинальным форм-фактором. Модель с гибким экраном, который скручивается внутрь, получит имя Rollable.Читать...
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