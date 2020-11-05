LG зарегистрировала название очень необычного смартфона

Источник материала: Onliner

LG определилась с названием очередного смартфона с оригинальным форм-фактором. Модель с гибким экраном, который скручивается внутрь, получит имя Rollable.

Концепты смартфона с таким механизмом экрана давно появлялись в сети, но не было особой уверенности, что модель дойдет до серийного производства. Однако, похоже, LG любит рисковать: сперва компания удивила смартфоном Wing с поворотным экраном, под которым прячется еще один дисплей, а теперь решила выпустить растягиваемый в ширину девайс.

Ожидается, что LG Rollable будет доступен для покупки уже в первом квартале следующего года. Характеристики аппарата все еще неизвестны. Премьера должна состояться в ближайшие месяцы.