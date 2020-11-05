Работница почты придумала идеальную схему: просто забирала невостребованные переводы

Источник материала: Onliner

Молодая сотрудница «Белпочты» придумала вариант, не имеющий слабых мест: она просто брала себе денежные переводы, которые долго не востребованы. По информации прокуратуры, за два месяца присвоила так больше 10 тыс. рублей. Потом все же была поймана. На днях вынесен приговор.

Несудимая гражданка М. 1995 года рождения, как считает обвинение, действовала с 28 марта по 26 мая. Имея доступ к электронной базе, выбирала старые переводы. Потом вносила выдуманные паспортные данные «получателей», расписывалась за них и получала деньги.

Потом все вылезло наружу.

В суде она признала вину, возместила ущерб. Объяснила, что ввязалась в ставки интернет-казино, потратила чужие деньги...

Суд признал М. виновной в присвоении имущества в крупном размере. Приговор — 2 года колонии со штрафом 50 базовых и лишением права занимать должности, связанные с ценностями, на 4 года. Но учитывая обстоятельства, дали отсрочку на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован.