Самая разыскиваемая собака в Беларуси — Соня, друг Арины. Хозяева и все друзья ищут бигля в лесу уже несколько дней

Источник материала: Onliner

Пятилетний бигль Соня приехала с хозяевами в с/т «Михалковичи» Логойского района на выходные. В субботу пошли гулять в лес, и тут Соня учуяла зайца. «Она не рабочая (для охоты) собака, это инстинкт. Мы часто гуляем по лесу, и Соня всегда возвращалась. Но в этой части леса мы оказались впервые», — рассказала хозяйка бигля Арина.

— Здесь есть болото. Возможно, Соня в погоне за зайцем перебралась через него, а обратно путь не смогла найти, — говорит девушка.