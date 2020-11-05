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На белоруса завели уголовное дело за «циничные плакаты» с Ермошиной и Ситько
Источник материала: Onliner
На 30-летнего жителя Волковыска завели уголовное дело за изготовление и размещение циничных плакатов с изображением председателя Волковысского райисполкома Михаила Ситько и председателя ЦИК Лидии Ермошиной.
Мужчину задержали в ночь на 4 ноября. Плакат с председателем райисполкома был обнаружен в багажнике его автомобиля. При дальнейшем разбирательстве оказалось, что накануне молодой человек разместил изображение Ермошиной с ножом в руке на ограждении футбольной площадки по улице Калиновского.
По мнению следствия, оба плаката носят циничный характер, поэтому на белоруса завели уголовное дело по статье «Хулиганство»,
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На 30-летнего жителя Волковыска завели уголовное дело за изготовление и размещение циничных плакатов с изображением председателя Волковысского райисполкома...
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