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СК начал рассылать отказы в возбуждении уголовных дел по жалобам на пытки и избиения протестующих
Источник материала: KYKY>
Следственный комитет Беларуси начал рассылать отказы в возбуждении уголовных дел по фактам пыток и избиений протестующих. Соответствующим уведомлением от СК поделился пользователь твиттера Юрий Кривошей.
Дополняется.
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Следственный комитет Беларуси начал рассылать отказы в возбуждении уголовных дел по фактам пыток и избиений протестующих. Соответствующим уведомлением от СК...
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