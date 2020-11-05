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Нашёлся прямой свидетель убийства: новые подробности смертельной стрельбы силовиков в Тарайковского

05.11.2020 12:27 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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10 ноября исполнится три месяца с момента убийства мирного демонстранта Александра Тарайковского. «Правовая инициатива» поговорила с защитником Альвиной Мингазовой, представителем отца убитого Александра, и узнала, почему до сих пор не возбуждено уголовное дело и как продвигается проверка. 

— Почему в деле Александра Тарайковского до сих пор неопределенность, что делает следствие?

— На сегодняшний день Управлением Следственного комитета по Минску проводится проверка. Срок проведения проверки неоднократно продлевался. Последние продление датировано 09.10.2020 до трёх месяцев, то есть по 10.11.2020.

— Можете ли вы осуществлять свои функции в полном объеме, котором хотели бы? 

— В августе мной подано уведомление в СУ УСК по Минску о принятии поручения по осуществлению представительства прав и законных интересов Тарайковского В.З. и информировании о процессуальном решении по факту смерти Тарайковского А.В. На что мне был дан ответ, что СУ УСК по Минску по факту смерти Тарайковского Александра Валерьевича проводится проверка в порядке ст. 173 УПК. Уголовное дело по указанному факту не возбуждалось. Я не могу быть представителем потерпевшего, так как отец не был признан постановлением следователя потерпевшим по делу в виду того, что дело не возбуждено. УПК подробно описаны права и обязанности потерпевшего и его представителя, но эти права можно реализовать только после возбуждения дела.

06.10.2020 в адрес СК РБ было направлено заявление от Тарайковского В.З. (отца) о возбуждении уголовного дела, ознакомлении с судебной медицинской экспертизой, приобщении видеоматериалов. Видеозаписи были приобщены, дело не возбудили, с заключением судебной медицинской экспертизы не ознакомили, так как это не предусмотрено УПК.

— Что будет после истечения сроков проверки? 

—  После окончания проверки орган уголовного преследования должен вынести постановление о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении дела. Если будет отказано в возбуждении уголовного дела, то мы будем обжаловать это решение в суде. 

— Удалось ли вам как адвокату провести свое адвокатское расследование? 

— Как я уже говорила, нам удалось добыть видеоматериалы, которые были приобщены к материалам дела. Был разыскан прямой свидетель убийства. Также был сделан запрос в УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» о предоставлении копии карты вызова бригады СМП и копии журнала записи вызовов СМП. Указанные документы были предоставлены отцу погибшего Александра. Из указанных документов усматривается характер ранения – пулевое ранение в грудь в область сердца. При этом при осмотре тела выходного отверстия со спины родственники не видели.

В любом случае мы будем добиваться объективного и всестороннего расследования смерти Александра и привлечению к ответственности виновных. 

Напомним, Александра Тарайковского застрелили 10.08.2020 на улице Притыцкого в Минске во время протестов против фальсификации выборов в Беларуси. На многочисленных видео, опубликованных в СМИ, видно, что Александр подходит к силовикам с поднятыми вверх руками, однако те стреляют в безоружного человека.  

 
Теги: Минск
 
 
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10 ноября исполнится три месяца с момента убийства мирного демонстранта Александра Тарайковского. «Правовая инициатива» поговорила с защитником Альвиной...
 
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