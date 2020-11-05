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«Это ведёт к катастрофе». Вот что пишут беларуские чиновники, когда их никто не видит
Источник материала: KYKY>
Инициатива «Честные люди» запустила чат-бот, в котором могут высказываться о наболевшем чиновники. Как
Справка: прямо сейчас в Беларуси работают около 100 тысяч чиновников.
Кто писал в бот: должности, которые указывали чиновники
Зачем писали в бот: причины, которые указали чиновники
Что писали в бот: цитаты чиновников
«Мой голос тоже украли. Меня тоже прогоняли из избирательного участка. Меня тоже прогоняли с площади криком в мегафон о том, что я нарушаю закон тем, что пришел на площадь в своем городе».
«Политический кризис можно решить только путем открытого и честного диалога между властью и оппозицией, но диалога нет. А это ведет к катастрофе».
«В стране сплошная ложь, беззаконие, несправедливость. Хочется жить в стране, где можно говорить правду, где руководство не врет, где людей не избивают (и даже убивают) за то, что они просто с чем-то не согласны. Где людей не сажают сотнями в тюрьму за выражение своей позиции. Несправедливость угнетает... Каждый день думаю, почему так все плачевно? Тяжело на душе!»
«Не согласен с правовой оценкой происходящих событий с позиции силового блока. Считаю действия руководства страны преступными и вредными для экономики страны, отдельных людей и нации в целом».
Не все сообщения чиновников были в такой тональности. «Честные люди» рассказали, что некоторые также сообщали, что «змагары развалят экономику» и что «всем недовольным надо уезжать из страны».
Если вы тоже чиновник и тоже хотите анонимно высказаться,
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Инициатива «Честные люди» запустила чат-бот, в котором могут высказываться о наболевшем чиновники. Как пишет Радио «Свобода», всего за неделю в этот бот пришло...
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