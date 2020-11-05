«Это ведёт к катастрофе». Вот что пишут беларуские чиновники, когда их никто не видит

Источник материала: KYKY

Инициатива «Честные люди» запустила чат-бот, в котором могут высказываться о наболевшем чиновники. Как пишет Радио «Свобода», всего за неделю в этот бот пришло около восьми тысяч сообщений от госслужащих. Рассказываем, что они написали.

Справка: прямо сейчас в Беларуси работают около 100 тысяч чиновников.

Кто писал в бот: должности, которые указывали чиновники

Главный/ведущий специалист – 437.

Руководитель или заместитель руководителя – 157.

Руководитель подразделения или заместитель руководителя подразделения – 331.

Секретарь – 48.

Специалист – 896.

Зачем писали в бот: причины, которые указали чиновники

Невозможность высказать свою позицию.

Насилие и обман в стране.

Фальсификация выборов.

Беззаконие в стране.

Родственники пострадали от репрессий.

Чувство справедливости.

Что писали в бот: цитаты чиновников

«Мой голос тоже украли. Меня тоже прогоняли из избирательного участка. Меня тоже прогоняли с площади криком в мегафон о том, что я нарушаю закон тем, что пришел на площадь в своем городе».

«Политический кризис можно решить только путем открытого и честного диалога между властью и оппозицией, но диалога нет. А это ведет к катастрофе».

«В стране сплошная ложь, беззаконие, несправедливость. Хочется жить в стране, где можно говорить правду, где руководство не врет, где людей не избивают (и даже убивают) за то, что они просто с чем-то не согласны. Где людей не сажают сотнями в тюрьму за выражение своей позиции. Несправедливость угнетает... Каждый день думаю, почему так все плачевно? Тяжело на душе!»

«Не согласен с правовой оценкой происходящих событий с позиции силового блока. Считаю действия руководства страны преступными и вредными для экономики страны, отдельных людей и нации в целом».

Не все сообщения чиновников были в такой тональности. «Честные люди» рассказали, что некоторые также сообщали, что «змагары развалят экономику» и что «всем недовольным надо уезжать из страны».

Если вы тоже чиновник и тоже хотите анонимно высказаться, переходите по этой ссылке .