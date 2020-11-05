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«Это ведёт к катастрофе». Вот что пишут беларуские чиновники, когда их никто не видит

05.11.2020 12:27 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Инициатива «Честные люди» запустила чат-бот, в котором могут высказываться о наболевшем чиновники. Как пишет Радио «Свобода», всего за неделю в этот бот пришло около восьми тысяч сообщений от госслужащих. Рассказываем, что они написали. 

Справка: прямо сейчас в Беларуси работают около 100 тысяч чиновников. 

Кто писал в бот: должности, которые указывали чиновники 

  • Главный/ведущий специалист – 437.
  • Руководитель или заместитель руководителя – 157.
  • Руководитель подразделения или заместитель руководителя подразделения – 331.
  • Секретарь – 48.
  • Специалист – 896.

Зачем писали в бот: причины, которые указали чиновники 

  • Невозможность высказать свою позицию.
  • Насилие и обман в стране.
  • Фальсификация выборов.
  • Беззаконие в стране.
  • Родственники пострадали от репрессий.
  • Чувство справедливости.

Что писали в бот: цитаты чиновников 

«Мой голос тоже украли. Меня тоже прогоняли из избирательного участка. Меня тоже прогоняли с площади криком в мегафон о том, что я нарушаю закон тем, что пришел на площадь в своем городе».

«Политический кризис можно решить только путем открытого и честного диалога между властью и оппозицией, но диалога нет. А это ведет к катастрофе».

«В стране сплошная ложь, беззаконие, несправедливость. Хочется жить в стране, где можно говорить правду, где руководство не врет, где людей не избивают (и даже убивают) за то, что они просто с чем-то не согласны. Где людей не сажают сотнями в тюрьму за выражение своей позиции. Несправедливость угнетает... Каждый день думаю, почему так все плачевно? Тяжело на душе!»

«Не согласен с правовой оценкой происходящих событий с позиции силового блока. Считаю действия руководства страны преступными и вредными для экономики страны, отдельных людей и нации в целом».

Не все сообщения чиновников были в такой тональности. «Честные люди» рассказали, что некоторые также сообщали, что «змагары развалят экономику» и что «всем недовольным надо уезжать из страны». 

Если вы тоже чиновник и тоже хотите анонимно высказаться, переходите по этой ссылке

 
 
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Инициатива «Честные люди» запустила чат-бот, в котором могут высказываться о наболевшем чиновники. Как пишет Радио «Свобода», всего за неделю в этот бот пришло...
 
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