Звезда в шоке: Сергей Зверев стал заложником секс-туристов

Источник материала: Sputnik Беларусь

Звездный стилист Сергей Зверев шокировал публику: скандальный артист признался, что однажды стал заложником секс-туристов в Таиланде.

Зверев давно выпал из звездной тусовки и пропал с радаров: отныне стилист занимается лишь серьезными инициативами. Звезда призывает общественность чаще обращать внимание на внутренний туризм и беречь экологию. Несмотря на важную миссию, стилист больше не ищет интрижек, так как в молодости пострадал из-за своей легкомысленности.

Зверев шокировал публику, припомнив случай, который заставил его отказаться от "легких" связей на одну ночь: по словам стилиста, он стал заложником секс-туристов в Таиланде.

Он отправился в отпуск в Таиланд, где осознал, что по ошибке приобрел секс-тур и оказался в особенном отеле, напоминающем бордель.

"Стены всю ночь ходуном ходили, а люстра, думал, просто рухнет. Всю ночь не сомкнул глаз. Как дожил до утра, одному богу известно. Я стал заложником секс-туристов", - рассказал стилист в интервью одному из российских изданий.

А вот сын шоумена – Зверев-младший вырос настоящим консерватором и никогда не попадал в подобные места. Парень женился и наконец нашел биологическую мать .

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