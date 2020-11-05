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В Ляховичском районе бесправник на «Москвиче» врезался в дерево - пострадали три человека

05.11.2020 13:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Три человека пострадали в аварии, которая произошла днем 4 ноября в агрогородке Подлесье Ляховичского района. Об этом сообщили в областной ГАИ.


По предварительной информации, 18-летний водитель «Москвича» двигался по улице Советской, не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где автомобиль врезался в дерево.

В результате ДТП водитель, а также 18- и 19-летние пассажиры получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Установлено, что все они не были пристегнуты ремнями безопасности.


Также выяснилось, что водитель не имел права управления автомобилем.

 
 
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