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В Ляховичском районе бесправник на «Москвиче» врезался в дерево - пострадали три человека
Источник материала: Tut.by
Три человека пострадали в аварии, которая произошла днем 4 ноября в агрогородке Подлесье Ляховичского района. Об этом
По предварительной информации, 18-летний водитель «Москвича» двигался по улице Советской, не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где автомобиль врезался в дерево.
В результате ДТП водитель, а также 18- и 19-летние пассажиры получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Установлено, что все они не были пристегнуты ремнями безопасности.
Также выяснилось, что водитель не имел права управления автомобилем.
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Авария произошла днем 4 ноября в агрогородке Подлесье.
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