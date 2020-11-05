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Бывшая вилла Шона Коннери выставлена на продажу. Как выглядит дом, попавший в кадры Бондианы
Источник материала: Tut.by
На Французской Ривьере продается бывшая вилла Шона Коннери. Приобрести ее можно за 33,87 млн долларов,
Шон Коннери любил не только хорошую еду, красивых женщин и машины, но и жил в роскошных домах в разных точках мира. У него были виллы в Англии, Испании, Франции и на Багамах, одна из которых была выставлена на продажу за 33,87 миллиона долларов незадолго до смерти актера (умер 31 октября 2020 г. в своем доме на Багамах).
Речь идет о роскошном особняке на юге Франции недалеко от Ниццы, который местные жители до сих пор называют «Домом Шона». Вилла стоит на берегу средиземного моря и в свое время даже попала в кадры Бондианы, засветившись в фильме «Никогда не говори никогда».
Дом стоит на участке чуть более 1 акра (0,4 Га) на краю утеса, откуда открывается вид на Английскую набережную и старый порт Ниццы, и окружен высоким забором, надежно защищавшим голливудскую звезду от назойливых поклонниц и папарацци.
Сама вилла представляет собой каменный особняк в стиле классической французской архитектуры 1920-х гг., увитый глициниями и плющом. Он занимает пять уровней, имеет открытую террасу на крыше и оборудован лифтом.
На верхнем этаже находится спальня хозяев дома с отдельной ванной комнатой, гардеробная и уютный балкон. И, наконец, на самом нижнем этаже дома есть фитнес-центр с тренажерным залом, душем, раздевалками и крытым бассейном, из которого имеется выход в сад.
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Как выглядит дом, попавший в кадры Бондианы, засветившись в фильме «Никогда не говори никогда».
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