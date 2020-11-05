Бывшая вилла Шона Коннери выставлена на продажу. Как выглядит дом, попавший в кадры Бондианы

Источник материала: Tut.by

На Французской Ривьере продается бывшая вилла Шона Коннери. Приобрести ее можно за 33,87 млн долларов, сообщает elledecoration.ru.



Фото: toptenrealestatedeals.com

Шон Коннери любил не только хорошую еду, красивых женщин и машины, но и жил в роскошных домах в разных точках мира. У него были виллы в Англии, Испании, Франции и на Багамах, одна из которых была выставлена на продажу за 33,87 миллиона долларов незадолго до смерти актера (умер 31 октября 2020 г. в своем доме на Багамах).

Речь идет о роскошном особняке на юге Франции недалеко от Ниццы, который местные жители до сих пор называют «Домом Шона». Вилла стоит на берегу средиземного моря и в свое время даже попала в кадры Бондианы, засветившись в фильме «Никогда не говори никогда».



Фото: toptenrealestatedeals.com



Фото: toptenrealestatedeals.com

Дом стоит на участке чуть более 1 акра (0,4 Га) на краю утеса, откуда открывается вид на Английскую набережную и старый порт Ниццы, и окружен высоким забором, надежно защищавшим голливудскую звезду от назойливых поклонниц и папарацци.









Сама вилла представляет собой каменный особняк в стиле классической французской архитектуры 1920-х гг., увитый глициниями и плющом. Он занимает пять уровней, имеет открытую террасу на крыше и оборудован лифтом.









В доме пять спален и ванных комнат на каждом этаже. От главного входа попадаешь в большую гостиную с окнами от пола до потолка, из которых открывается вид на горы и море, как и с тенистых террас, окружающих дом со всех сторон.





На основном уровне находится также семейная комната, еще одна комната и небольшая кухня. Столовая и основная кухня расположены этажом ниже и выходят на террасу в саду.





На верхнем этаже находится спальня хозяев дома с отдельной ванной комнатой, гардеробная и уютный балкон. И, наконец, на самом нижнем этаже дома есть фитнес-центр с тренажерным залом, душем, раздевалками и крытым бассейном, из которого имеется выход в сад.