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«DDoS-сайт» киберпартизан попал в «черный список». В ответ киберпартизаны запустили клон ресурса
Источник материала: Tut.by
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Как сообщалось ранее в Telegram-канале
2 ноября сайт был внесен в список ресурсов ограниченного доступа «на основании решения Министерства информации Республики Беларусь». Список с такими ресурсами недоступен для просмотра обычным пользователям, но открыт для интернет-провайдеров.
Сегодня, 5 ноября, киберпартизаны заявили у себя в канале, что «в ответ мы запустили клон нашего DDoS-сайта» и что «мы умеем клонировать сайт каждые 20 минут. Посмотрим, кто победит».
Отметим, что в список ресурсов ограниченного доступа попали и другие варианты написания «DDoS-сайта» киберпартизан, однако в нем действительно пока нет «клонированного» ресурса.
Напомним, что после выборов в Сети появились так называемые киберпартизаны. Анонимные хакеры взламывают государственные сайты, устраивают на них DDoS- атаки и собирают информацию о сотрудниках силовых ведомств.
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Напомним, что после выборов в Сети появились так называемые киберпартизаны.
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