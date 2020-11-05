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«DDoS-сайт» киберпартизан попал в «черный список». В ответ киберпартизаны запустили клон ресурса

05.11.2020 13:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сайт киберпартизан был внесен в «черный список» заблокированных на территории Беларуси ресурсов. В ответ киберпартизаны запустили «клона» этого сайта.


Фото: Michael Geiger / Unsplash

Как сообщалось ранее в Telegram-канале «Кибер-Партизаны», они запустили сайт, «через который любой белорус может стать кибер-партизаном и ударить по гос. сайтам!» (Орфография и пунктуация сохранены.) Скорее всего, этот ресурс помогал при проведении DDoS-атак.

2 ноября сайт был внесен в список ресурсов ограниченного доступа «на основании решения Министерства информации Республики Беларусь». Список с такими ресурсами недоступен для просмотра обычным пользователям, но открыт для интернет-провайдеров.

Сегодня, 5 ноября, киберпартизаны заявили у себя в канале, что «в ответ мы запустили клон нашего DDoS-сайта» и что «мы умеем клонировать сайт каждые 20 минут. Посмотрим, кто победит».

Отметим, что в список ресурсов ограниченного доступа попали и другие варианты написания «DDoS-сайта» киберпартизан, однако в нем действительно пока нет «клонированного» ресурса.

Напомним, что после выборов в Сети появились так называемые киберпартизаны. Анонимные хакеры взламывают государственные сайты, устраивают на них DDoS- атаки и собирают информацию о сотрудниках силовых ведомств.

 
 
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Напомним, что после выборов в Сети появились так называемые киберпартизаны.
 
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