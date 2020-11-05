В Минске задержаны не менее 10 музыкантов из-за вечерних уличных концертов

Источник материала: АФН

Правозащитники сообщают о задержании не менее 10 музыкантов, которые в среду давали вечерние концерты во дворах Минска.

"Задержаны не менее 10 человек. Среди задержанных коллектив барабанщиков "Требуем разойтись", который давал концерты во дворах в разных районах Минска", - информировал в четверг правозащитный центр "Весна".

Кроме того, по информации правозащитников, задержаны несколько музыкантов, которые выступали во дворах в других районах города, среди них Тимате Суладзе и Никита Каменецкий. Немногим ранее правоохранители задержали музыкантов белорусской группы Vuraj, белорусскоязычного трио TonqiXod и молодой белорусской группы Dee Tree. 4 ноября на своих рабочих местах в Белгосфилармонии были задержаны артист камерного хора Денис Иванов и виолончелист Александр Сердюков, передает ТАСС.