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В Минске задержаны не менее 10 музыкантов из-за вечерних уличных концертов

05.11.2020 13:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Правозащитники сообщают о задержании не менее 10 музыкантов, которые в среду давали вечерние концерты во дворах Минска.

"Задержаны не менее 10 человек. Среди задержанных коллектив барабанщиков "Требуем разойтись", который давал концерты во дворах в разных районах Минска", - информировал в четверг правозащитный центр "Весна".

Кроме того, по информации правозащитников, задержаны несколько музыкантов, которые выступали во дворах в других районах города, среди них Тимате Суладзе и Никита Каменецкий. Немногим ранее правоохранители задержали музыкантов белорусской группы Vuraj, белорусскоязычного трио TonqiXod и молодой белорусской группы Dee Tree. 4 ноября на своих рабочих местах в Белгосфилармонии были задержаны артист камерного хора Денис Иванов и виолончелист Александр Сердюков, передает ТАСС.

 
Теги: Минск
 
 
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Правозащитники сообщают о задержании не менее 10 музыкантов, которые в среду давали вечерние концерты во дворах Минска.
 
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