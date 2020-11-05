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Мы запомним их поименно: следователь СК Короткевич отказал избитому жителю Логойска в возбуждении уголовного дела

05.11.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Избитым и покалеченным беларусам стали приходить ответы из СК на их заявления по фактам насилия над митингующими со стороны силовиков.

Мы запомним их поименно: следователь СК Короткевич отказал избитому жителю Логойска в возбуждении уголовного дела
момент задержания на одном из воскресных маршей в Минске, фото носит иллюстративный характер
В отличие от тех, кто прячется за балаклавой и придуманными именами в судах, следователи должны подписываться своими реальными именами, а, значит, рано или поздно им придется за это отвечать по закону. 

Отказ Следственного комитета в возбуждении уголовного дела за подписью следователч Логоского РОСК И.Г. Короткевича публикует @kyky_org
 
Теги: Минск
 
 
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Избитым и покалеченным беларусам стали приходить ответы из СК на их заявления по фактам насилия над митингующими со стороны силовиков.
 
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