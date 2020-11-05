Мы запомним их поименно: следователь СК Короткевич отказал избитому жителю Логойска в возбуждении уголовного дела

В отличие от тех, кто прячется за балаклавой и придуманными именами в судах, следователи должны подписываться своими реальными именами, а, значит, рано или поздно им придется за это отвечать по закону.





Отказ Следственного комитета в возбуждении уголовного дела за подписью следователч Логоского РОСК И.Г. Короткевича публикует







