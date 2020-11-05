|
Уроженка Украины побеждает на выборах в Палату представителей Конгресса США
Источник материала: Партизан
На выборах в США в Палату представителей Конгресса впервые в истории побеждает уроженка Украины Виктория Спартц, которая баллотировалась от Республиканской партии в штате Индиана.
По данным The New York Times, за Спартц проголосовали 51.7%. Ее соперница от Демократической партии Кристина Хэйл набирает 44.2% голосов.
Спартц в Палате представителей займет место республиканки Сьюзен Брукс, которая вышла на пенсию.
Виктория Спартц родилась в городе Носовка Черниговской области. В 2000 году переехала в США и получила американское гражданство.
В 2017 году ее избрали в Сенат штата Индиана.
NYT отмечает, что на нынешних выборах Спартц шла под лозунгом «Остановим социализм!».
В своих выступлениях она неоднократно использовала историю своего происхождения из СССР и осуждала социализм.
В США подводят итоги всеобщих выборов 3 ноября, на которых американцы избирали президента и вице-президента, 435 членов Палаты представителей, 35 законодателей Сената и 13 губернаторов штатов и территорий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На выборах в США в Палату представителей Конгресса впервые в истории побеждает уроженка Украины Виктория Спартц, которая баллотировалась от Республиканской...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)