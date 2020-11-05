Уроженка Украины побеждает на выборах в Палату представителей Конгресса США









По данным The New York Times, за Спартц проголосовали 51.7%. Ее соперница от Демократической партии Кристина Хэйл набирает 44.2% голосов.





Спартц в Палате представителей займет место республиканки Сьюзен Брукс, которая вышла на пенсию.





Виктория Спартц родилась в городе Носовка Черниговской области. В 2000 году переехала в США и получила американское гражданство.





В 2017 году ее избрали в Сенат штата Индиана.





NYT отмечает, что на нынешних выборах Спартц шла под лозунгом «Остановим социализм!».





В своих выступлениях она неоднократно использовала историю своего происхождения из СССР и осуждала социализм.





В США подводят итоги всеобщих выборов 3 ноября, на которых американцы избирали президента и вице-президента, 435 членов Палаты представителей, 35 законодателей Сената и 13 губернаторов штатов и территорий.