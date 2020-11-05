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Сколько нужно власти на местах: в Беларуси обсуждают реформу Конституции

05.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси продолжают обсуждать конституционную реформу. Очередная дискуссия прошла сегодня в Минске, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Давать ли больше полномочий властям на местах и оставлять ли в стране двухпалатный парламент? Сегодня дискуссия прошла в Минском областном исполнительном комитете с участием губернатора. За одним столом собрались представители крупного бизнеса, адвокаты, профессора.

«Дискуссии в обществе идут по поводу партийного строительства, передачи полномочий, расширения полномочий местной власти. Обсудим плюсы и минусы каждого предложения, чтобы выработать какие-то оптимальные решения. Это надо делать в нормальной обстановке и без лишних эмоций», – сказал председатель Минского областного комитета Александр Турчин.

Такие встречи проходят во всех регионах Беларуси. В обсуждениях участвуют историки, юристы, политики. Депутаты продолжают принимать предложения от граждан. Проект Конституции должны представить на 6-м Всебелорусском собрании. Его планируют провести в начале следующего года.



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Теги: Минск
 
 
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За одним столом в Минском областном исполнительном комитете собрались представители бизнеса, адвокаты, профессора.
 
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