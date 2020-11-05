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Владелице «Пересмешника» дали 25 базовых, она на свободе

05.11.2020 13:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Владелице бара «Пересмешник» Ольге Мазур, которая была задержана 3 ноября по статье 23.34 КоАП, дали штраф в 25 базовых величин. Она покидает Окрестина.


Только что закончился суд по делу Ольги Мазур, задержанной по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) 3 ноября. Женщину судили за участие в акции протеста 6 сентября. Ей присудили штраф 25 базовых величин, с минуты на минуту она выйдет на свободу с Окрестина. Об этом TUT.BY сообщил адвокат Ольги Дмитрий Лазовик.

Смягчающим обстоятельством для вынесения такого приговора стало то, что у Ольги несовершеннолетний ребенок. Именно поэтому ее не наказали арестом, уточняет адвокат. Настроение у Ольги боевое, добавляет он.

Ольга Мазур — известный минский ресторатор. На данный момент она владеет баром «Пересмешник». Была совладелицей проектов «Винный шкаф» (сейчас закрыт) и Ayahuasca, имела отношение к запуску IZI Bar.

 
 
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Владелице бара «Пересмешник» Ольге Мазур, которая была задержана 3 ноября по статье 23.34 КоАП, дали штраф в 25 базовых величин.
 
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