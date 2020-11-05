|
Остались три стены, крыши нет. Что будет со старинным домом на улице Чехова в Витебске
Источник материала: Tut.by
Многих жителей Витебска волнует судьба одноэтажного дореволюционного особняка из красного кирпича на улице Чехова, 7, реконструкцию которого начали в этом году и при этом
Архитектор Петр Лешкович, руководитель авторского надзора за работами по реконструкции, пояснил:
— Здание не снесут. Сейчас проводятся первоочередные противоаварийные работы: разделка швов, усиление фундамента дома. Сначала особняк надо спасти, а уже потом восстанавливать и реконструировать под центр досуга, который в нем планируют открыть.
Проектная документация на реконструкцию под досуговый центр еще не готова. Однако получено согласование Минкульта на проведение первоочередных противоаварийных работ, добавил специалист.
Напомним,
В 1980-х годах бывший купеческий особняк передали областному краеведческому музею, здесь находились мастерские. А с 2012-го здание принадлежало музею Миная Шмырева. Однако учреждение культуры его не использовало.
С декабря 2017 года дом пытались продать на аукционе.
27 февраля 2020-го здание выставили на торги уже в девятый раз — снизив оценочную стоимость на 80%. Особняк достался жителю деревни Долгое Бешенковичского района за 36,2 тысячи рублей. По условиям аукциона, дом может использоваться как культурный или развлекательный объект.
Весной новый владелец приступил к реконструкции — и у здания сняли крышу, начали разбирать стену. Горожане забили тревогу, и Минкульт обратился в милицию. Та
Чем закончилась проверка, власти горожан не проинформировали.
В ноябре в телеграм-каналах появились фотографии, на которых видно, что дом продолжают разрушать. Экскаватор разрушил стену, которая выходит к кинотеатру «Мир», особняк лишился внутренних перегородок. От здания фактически остались только три стены.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дом продолжают разрушать. Экскаватор разрушил стену, которая выходит к кинотеатру «Мир», особняк лишился внутренних перегородок. От здания фактически остались...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)