Остались три стены, крыши нет. Что будет со старинным домом на улице Чехова в Витебске

Источник материала: Tut.by

Многих жителей Витебска волнует судьба одноэтажного дореволюционного особняка из красного кирпича на улице Чехова, 7, реконструкцию которого начали в этом году и при этом разрушили часть здания. «Витебский курьер news» узнал , что происходит с памятником архитектуры.



Фото: телеграм-канал «Спадчына»

Архитектор Петр Лешкович, руководитель авторского надзора за работами по реконструкции, пояснил:

— Здание не снесут. Сейчас проводятся первоочередные противоаварийные работы: разделка швов, усиление фундамента дома. Сначала особняк надо спасти, а уже потом восстанавливать и реконструировать под центр досуга, который в нем планируют открыть.

Проектная документация на реконструкцию под досуговый центр еще не готова. Однако получено согласование Минкульта на проведение первоочередных противоаварийных работ, добавил специалист.

Напомним, памятник архитектуры — дом № 7 на улице Чехова в Витебске, построил купец Шнер Смолянский в 1902 году. После революции он уехал из города, и дом остался бесхозным. Его сдали в аренду жилтовариществу. После войны в нем сделали ремонт и заселили людей.



Так дом № 7 на улице Чехова выглядел до реконструкции. Фото: Татьяна Матвеева

В 1980-х годах бывший купеческий особняк передали областному краеведческому музею, здесь находились мастерские. А с 2012-го здание принадлежало музею Миная Шмырева. Однако учреждение культуры его не использовало.

С декабря 2017 года дом пытались продать на аукционе.

27 февраля 2020-го здание выставили на торги уже в девятый раз — снизив оценочную стоимость на 80%. Особняк достался жителю деревни Долгое Бешенковичского района за 36,2 тысячи рублей. По условиям аукциона, дом может использоваться как культурный или развлекательный объект.

Весной новый владелец приступил к реконструкции — и у здания сняли крышу, начали разбирать стену. Горожане забили тревогу, и Минкульт обратился в милицию. Та проводила проверку по факту частичного разрушения дома.

Чем закончилась проверка, власти горожан не проинформировали.

В ноябре в телеграм-каналах появились фотографии, на которых видно, что дом продолжают разрушать. Экскаватор разрушил стену, которая выходит к кинотеатру «Мир», особняк лишился внутренних перегородок. От здания фактически остались только три стены.



Фото: телеграм-канал «Спадчына»