В США футболист спас команду, сделав суперсейв головой

Источник материала: Tut.by

В матче MLS между «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Сиэтл Саундерс» произошел яркий эпизод, в котором полевой игрок очень красиво подстраховал вратаря, пишет Championat.

На 15-й минуте встречи хозяева получили право на угловой удар. Голкипер вышел на перехват подачи, однако неудачно отбил мяч, в результате чего игрок хозяев передал снаряд партнеру, который сильно пробил головой по воротам.

На радость вратаря, который к тому моменту уже не мог повлиять на эпизод, в створе находился полузащитник Алекс Рольдан. Игрок сделал прыжок и сумел головой перевести мяч в перекладину. Снаряд отскочил к другому футболисту гостей, который выбил его подальше от ворот.