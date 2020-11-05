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В США футболист спас команду, сделав суперсейв головой

05.11.2020 13:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В матче MLS между «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Сиэтл Саундерс» произошел яркий эпизод, в котором полевой игрок очень красиво подстраховал вратаря, пишет Championat.

На 15-й минуте встречи хозяева получили право на угловой удар. Голкипер вышел на перехват подачи, однако неудачно отбил мяч, в результате чего игрок хозяев передал снаряд партнеру, который сильно пробил головой по воротам.

На радость вратаря, который к тому моменту уже не мог повлиять на эпизод, в створе находился полузащитник Алекс Рольдан. Игрок сделал прыжок и сумел головой перевести мяч в перекладину. Снаряд отскочил к другому футболисту гостей, который выбил его подальше от ворот.

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