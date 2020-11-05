Спустя почти 3 месяца избитый силовиками получил ответ от СК: «В возбуждении уголовного дела отказать»

Источник материала: Onliner

Юрия Кривошеева задержали 11 августа в Логойске. По словам молодого человека, силовики в балаклавах избили его в микроавтобусе по дороге в ИВС. После задержания мужчина отправился в поликлинику, зафиксировал повреждения и написал заявление в Следственный комитет. Сегодня он получил официальный ответ.

— Меня били в микроавтобусе сотрудники в балаклавах. Что интересно, били молча, видимо, боялись, что я кого-нибудь узнаю, — говорит Юрий. — После того как я вышел на свободу 15 августа, сразу же отправился в поликлинику, а потом 17 августа пошел в Следственный комитет. После этого из Следственного комитета никаких уведомлений не приходило, мне почему-то приходили уведомления от Логойского РОВД. Буквально неделю назад мою жену вызывали в Следственный комитет и опрашивали. А сегодня пришло уведомление об отказе в возбуждении уголовного дела. Я ходил в СК и просил предоставить мне постановление об отказе, но там сказали приходить уже вечером.

В уведомлении, которое пришло Юрию, сказано: «В соответствии со ст. 174 УПК Республики Беларусь сообщаю, что по факту причинения Вам телесных повреждений Логойским районным отделом Следственного комитета проведена проверка. 29.10.2020 на основании п. 2 ч. 1 ст. 29 УПК Республики Беларусь по данному факту принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. В случае несогласия с принятым решением, вы вправе обжаловать его в прокуратуру Логойского района, либо начальнику Логойского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь».





Пункт 2 части 1 статьи 29 «Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу» Уголовно-процессуального кодекса гласит, что уголовное дело не может быть возбуждено «за отсутствием состава преступления».

Будет ли Юрий обжаловать постановление, он пока не знает.

Если вы также пострадали от действий силовиков и уже получили отказ от СК в возбуждении уголовного дела, напишите в наш Telegram-бот или журналисту @NastassiaZa.

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