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Прокуратура наладила работу хоккейного клуба, где плохо готовили вратарей. Обновленный хоккей с подготовленными вратарями уже приносит успех команде
Источник материала: Onliner
Прокуратура Бобруйска рассмотрела коллективное обращение родителей воспитанников детско-юношеской спортивной школы по хоккею с шайбой «Бобруйск-Арена» ГУ «Хоккейный клуб „Бобруйск“» о ненадлежащей организации учебно-тренировочного процесса. И провела проверку.
В ходе проверки доводов заявителей прокурорские работники установили недостатки при принятии управленческих решений со стороны руководства спортивного клуба, реализации кадровой политики, проведении учебно-тренировочных мероприятий. Это среди прочего сказалось на результатах и достижениях команд хоккейной школы.
Например, в клубе не в полном объеме вели подготовку хоккеистов-вратарей. Показатели развития хоккейного клуба, которые утвердил Бобруйский горисполкомом и согласовала ассоциация «Федерация хоккея Республики Беларусь», выполнялись только частично.
Как итог — прокуратура г. Бобруйска внесла председателю Бобруйского горисполкома представление, в котором потребовала устранить выявленные нарушения законодательства. После рассмотрения акта надзора три должностных лица ГУ «Хоккейный клуб „Бобруйск“» привлечены к дисциплинарной ответственности, организована необходимая подготовка спортсменов-учащихся.
К слову, появилась и положительная динамика выступлений команд данной хоккейной школы, уточняет прокурорская пресс-служба.
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Прокуратура наладила работу хоккейного клуба, где плохо готовили вратарей. Обновленный хоккей с подготовленными вратарями уже приносит успех команде
Прокуратура Бобруйска рассмотрела коллективное обращение родителей воспитанников детско-юношеской спортивной школы по хоккею с шайбой «Бобруйск-Арена» ГУ...
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