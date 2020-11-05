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В Солигорском районе продают заброшенную винодельню. Как думаете, сколько она стоит?

05.11.2020 13:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Если вы всегда мечтали о собственном винном бренде, но не знали, с чего начать, можете присмотреться к винодельческому заводу, затерявшемуся в Солигорском районе. Заброшенное нынче предприятие попытаются продать на аукционе в конце ноября. Такую информацию разместил у себя на сайте райисполком.

На участке размером чуть больше 2 гектаров расположено здание главного корпуса, несколько складов, спиртохранилище, гараж, насосная, котельная… Стартовая цена — 324 840,6 рубля. 10% от этой суммы нужно внести как задаток перед началом аукциона. К участию допускаются и физические, и юридические лица.

В Солигорском районе продают заброшенную винодельню. Как думаете, сколько она стоит?
В Солигорском районе продают заброшенную винодельню. Как думаете, сколько она стоит?

Аукцион пройдет 25 ноября в Минском областном центре инвестиций и приватизации.

 
 
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Если вы всегда мечтали о собственном винном бренде, но не знали, с чего начать, можете присмотреться к винодельческому заводу, затерявшемуся в Солигорском районе....
 
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