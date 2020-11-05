В Солигорском районе продают заброшенную винодельню. Как думаете, сколько она стоит?

Источник материала: Onliner

Если вы всегда мечтали о собственном винном бренде, но не знали, с чего начать, можете присмотреться к винодельческому заводу, затерявшемуся в Солигорском районе. Заброшенное нынче предприятие попытаются продать на аукционе в конце ноября. Такую информацию разместил у себя на сайте райисполком.

На участке размером чуть больше 2 гектаров расположено здание главного корпуса, несколько складов, спиртохранилище, гараж, насосная, котельная… Стартовая цена — 324 840,6 рубля. 10% от этой суммы нужно внести как задаток перед началом аукциона. К участию допускаются и физические, и юридические лица.









Аукцион пройдет 25 ноября в Минском областном центре инвестиций и приватизации.