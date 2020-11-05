Тепло или холодно? Точный прогноз погоды в Беларуси на выходные

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 ноя - Sputnik. Теплая ветреная погода без существенных осадков ожидается в Беларуси в пятницу и ближайшие выходные, такой прогноз озвучили в Белгидрометцентре.

В пятницу 6 ноября ночью и утром погодные условия в стране будет определять малоактивный фронтальный раздел, днем в основном скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром местами по республике пройдут небольшие дожди, днем - без существенных осадков. Ожидается западный умеренный ветер, местами - порывистый. Минимальная температура воздуха ночью составит до +2..+8°С, максимальная днем - до +7..+12°С.

В субботу 7 ноября сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой воздушной массе. Ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами сгустится туман. Будет дуть ветер западной четверти умеренный, по северо-востоку - порывистый. В ночные часы столбик термометра покажет +4..+9°С, днем потеплеет до +8..+13°С.

В воскресенье погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь утром и днем по северо-востоку страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела, смещающегося с Балтийского моря. Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Только утром и днем местами по северо-востоку страны возможны кратковременные дожди.

В отдельных районах ожидается туман. Будет дуть западной четверти умеренный ветер, по северо-востоку - порывистый. Ночью температура воздуха может держаться в районе +3..+9°С, днем воздух прогреется до +7..+12°С.

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