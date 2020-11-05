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Протесты после выборов в США – фото

05.11.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

До поздней ночи 4 ноября на улицах американских городов продолжались митинги и протесты, в Нью-Йорке и Портленде они переросли в столкновения с полицией. 

Стражи порядка задержала около 60 протестующих на Манхэттене. Несколько человек были задержаны за поджог мусорных баков, другие - за блокирование входов в метро. Еще несколько из взятых под стражу бросали мусор и яйца. Одни из них поддерживают команду Джо Байдена, другие являются активистами движения Black Lives Matter. 

© REUTERS / CARLO ALLEGRI
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Полиция Портленда объявила беспорядки, начавшиеся в городе в среду вечером бунтом. Как сообщается, одна из групп протестующих, собравшихся в центре Портленда, начала бить витрины и кидать в сотрудников правоохранительных органов различные предметы. К настоящему моменту сообщается о как минимум 10 задержанных.

В США 3 ноября прошли выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. В настоящее время идет подсчет голосов, оба кандидата заявили о нарушениях в различных штатах и создании специальных "фондов для защиты честности итогов выборов".

 
 
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Сторонники Байдена и активисты BLM, электорат Трампа смешались в протестах после выборов президента США. Есть и те, кто недоволен обоими кандидатами.
 
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