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Литва нарушает договоренности: в ГТК объяснили очереди на границе

05.11.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 ноя – Sputnik. Литовской стороной систематически нарушаются договоренности о ритмичном приеме транспорта, пояснили Sputnik в Гродненской таможне.

© Photo : ГПК Беларуси
Что происходит на границе: более 710 фур ждут выезда в Литву и Латвию

"Несмотря на договоренности по обеспечению стабильной работы пунктов пропуска, а также неоднократное информирование литовских контролирующих служб на границе о скоплении грузовых транспортных средств, ожидающих въезд в Литовскую Республику, прием транспорта сопредельной стороной на данном направлении неритмичен. Из-за этого возникают большие очереди", - прокомментировали в таможне.

Там также отметили, что в пункте пропуска "Райгардас" (с белорусской стороны "Привалка") за последние две недели октября литовской стороной ни разу не исполнены обязательства по оформлению необходимого минимума грузовых автомобилей, что способствует систематическому образованию очередей. По состоянию на 12:00 четверга в пункте пропуска "Привалка" въезда в Литву ожидают 63 грузовых транспортных средства.

В целом на границе Беларуси с Литвой самая сложная ситуация по-прежнему наблюдается в пункте пропуска "Каменный Лог", где стоят в очереди более 170 машин. Есть затруднения с выездом в ЕС также в пунктах пропуска "Бенякони" и "Котловка" - там находятся по 160 и 130 большегрузов соответственно.

Напомним, что на минувшей неделе из-за сложившейся эпидемической обстановки в соседних странах Беларусь временно ограничила въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска физлиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Однако эти ограничения не касаются водителей большегрузов.

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Теги: Минск
 
 
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О скоплении транспорта, ожидающего въезда в соседнюю республику, неоднократно информировались литовские контролирующие службы.
 
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