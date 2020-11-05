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История минской семьи, набравшая миллион просмотров на YouTube

05.11.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Светлана Корбут из Минска оказалась в жизненной ловушке, оба ее сына – инвалиды с детства: у ребят интеллектуальные нарушения тяжелой степени.  Кириллу – 25 лет, Роману – 19, но парни беспомощны, как маленькие дети. Они не говорят, не могут одеться и помыться самостоятельно. Иногда "ходят под себя".

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Своего первого сына Кирилла Светлана родила в 19 лет. В три года стало понятно, что у мальчика задержка в развитии. После женщина с мужем наблюдались у генетиков, лабораторный способ не подтвердил никаких отклонений, а резус-конфликт супругов врачи не связывают с болезнью детей.

"Когда еще вторым забеременела, у нас с мужем был такой разговор, что если все будет хорошо, то можно будет родить еще и девочку. Но когда уже второй такой ребенок, уже страшно, уже понятно – что-то не то", – сказала Светлана Корбут.

Старший сын Светланы каждый будний день посещает психоневрологический интернат №4, где действует пилотный проект для людей с тяжелыми нарушениями. А вечером он возвращается в семью. Были попытки определить в ТЦСОН и младшего, но при его состоянии здоровья это невозможно – он боится входить на улицу и пугается новых людей. Сегодня он целыми днями сидит дома.

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Любимые развлечения парней – телевизор и магнитофон. Кирилл любит игральные карты и доллары, Роман – собирать конструктор и лежать на диване. Из-за малоподвижного образа жизни и лекарств ребята набрали лишний вес, Кирилл весит больше 150 килограммов, Роман – 137. Одежда из магазинов им не подходит, поэтому Светлана шьет все сама, покупает только нижнее белье и обувь.

Светлана не скрывает – за годы сильно устала, но старается не впадать в депрессию, женщину спасает чувство юмора.

"Самое сложное – осознать, что твой ребенок болен! Когда ты осознаешь, тебе становится легче, пока ты не осознал, ты живешь в каком-то депрессивном состоянии, потому что ты не знаешь, что делать с этой проблемой, как ее решать", – добавила Светлана Корбут.

 
Теги: Минск
 
 
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