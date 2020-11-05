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Глава Россельхознадзора и вице-премьер Беларуси обсудили поставки белорусской продукции в РФ

05.11.2020 13:45 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: gazetki.by

По итогам беседы было принято решение об отмене ограничений, ранее введенных для трех белорусских предприятий.

5 ноября в формате телеконференции состоялись переговоры руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с заместителем премьер-министра Беларуси Александром Субботиным.  Стороны обсуждали поставки белорусской продукции на российский рынок. 

Как сообщили в Россельхознадзоре, по итогам переговоров было решено снять с 9 ноября 2020 года временные ограничения на поставки в Россию отдельных видов животноводческой продукции с трех белорусских предприятий: ОАО «Слонимский мясокомбинат» (разрешаются поставки конины и бескостной говядины и готовой мясной продукции); . ОАО «Волковысский мясокомбинат» (бескостная говядина и готовая мясная продукция); ОАО «Молочный мир» (цельномолочная продукция, сухая молочная продукция и масло из коровьего молока). 

Поставки продукции этих предприятий в Россию будут осуществляться в режиме усиленного лабораторного контроля. 

 
 
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По итогам беседы было принято решение об отмене ограничений, ранее введенных для трех белорусских предприятий.
 
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