Глава Россельхознадзора и вице-премьер Беларуси обсудили поставки белорусской продукции в РФ

Источник материала: Ежедневник

фото: gazetki.by

По итогам беседы было принято решение об отмене ограничений, ранее введенных для трех белорусских предприятий.

5 ноября в формате телеконференции состоялись переговоры руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с заместителем премьер-министра Беларуси Александром Субботиным. Стороны обсуждали поставки белорусской продукции на российский рынок.

Как сообщили в Россельхознадзоре, по итогам переговоров было решено снять с 9 ноября 2020 года временные ограничения на поставки в Россию отдельных видов животноводческой продукции с трех белорусских предприятий: ОАО «Слонимский мясокомбинат» (разрешаются поставки конины и бескостной говядины и готовой мясной продукции); . ОАО «Волковысский мясокомбинат» (бескостная говядина и готовая мясная продукция); ОАО «Молочный мир» (цельномолочная продукция, сухая молочная продукция и масло из коровьего молока).

Поставки продукции этих предприятий в Россию будут осуществляться в режиме усиленного лабораторного контроля.