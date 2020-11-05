«Пулевое ранение в область сердца»: Что нового узнали о смерти Тарайковского его отец и адвокат

Управление Следственного комитета по Минску до сих пор проводит проверку и 10 ноября должно либо завести уголовное дело, либо отказать в его воздуждении. «Правовая инициатива» спросила у адвоката и представителя отца убитого Альвины Мингазовой, что нового ей удалось узнать по этому делу, пока СК проводит свою проверку.





Адвокат рассказала, что ей сложно вести работу по этому делу, поскольку официально ее не признали представителем прав и законных интересов потерпевшего — отца убитого Тарайковского, потому что без уголовного дела отца Александра не могут признать потерпевшим.





«06.10.2020. в адрес СК РБ было направлено заявление от Тарайковского В.З. (отца) о возбуждении уголовного дела, ознакомлении с судебной медицинской экспертизой, приобщении видеоматериалов. Видеозаписи были приобщены, дело не возбудили, с заключением судебной медицинской экспертизы не ознакомили, так как это не предусмотрено УПК», — рассказала адвокат Мингазова.





Однако ей удалось провести собственное адвокатское расследование и узнать некоторые подробности о смерти Тарайковского.





«Нам удалось добыть видеоматериалы, которые были приобщены к материалам дела. Был разыскан прямой свидетель убийства. Также был сделан запрос в УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» о предоставлении копии карты вызова бригады СМП и копии журнала записи вызовов СМП. Указанные документы были предоставлены отцу погибшего Александра. Из указанных документов усматривается характер ранения — пулевое ранение в грудь в область сердца. При этом при осмотре тела выходного отверстия со спины родственники не видели.





В любом случае мы будем добиваться объективного и всестороннего расследования смерти Александра и привлечению к ответственности виновных», — рассказала адвокат.



