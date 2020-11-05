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В Слуцке задержан вор в законе Муму

05.11.2020 13:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Слуцке спецназ задержал 46-летнего вора в законе «Муму» (настоящее имя Олег Слуцкий).

Правоохранители считают, что он причастен к апрельскому нападению в Оршанском клубе "Венеция" на 37-летнего "Морозика", которого в милицейских сводках называют "смотрящим" за Оршей.

Вечером 2 апреля в оршанском игровом клубе «Венеция» компания избила и порезала 37-летнего жителя райцентра. По горячим следам подозреваемых задержать не удалось, сообщает МВД.

Выяснилось, что потерпевшим является так называемый смотрящий за Оршей «Морозик», а нападение на него – попытка криминального авторитета переделить сферы влияния и усилить свои позиции среди криминалитета.

Вчера, 4 ноября, в Слуцке спецназ задержал 46-летнего «Муму». В отношении криминального авторитета избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
 
 
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В Слуцке спецназ задержал 46-летнего вора в законе «Муму» (настоящее имя Олег Слуцкий).
 
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