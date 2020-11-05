Чемпионат мира по хоккею могут перенести из Минска. Рассказываем, что происходит

Источник материала: Tut.by

По разным причинам Беларусь лишилась уже двух топ-мероприятий. В Минске не состоятся ни шахматная Олимпиада , ни матчевая встреча по легкой атлетике. Все чаще говорят и о переносе чемпионата мира по хоккею. SPORT.TUT.BY разбирается, как сейчас обстоит ситуация с релокацией турнира, который должен пройти в Минске и Риге в мае 2021 года.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

ИИХФ действительно может перенести турнир из-за политической ситуации в Беларуси?

Нет. Об этом в ИИХФ заявили сразу. И президент федерации Рене Фазель, и генеральный секретарь Хорст Лихтер отметили, что организация не вмешивается в политические дела. В твердости этой позиции можно было убедиться в 2014 году, когда правозащитные организации просили перенести чемпионат в другую страну, но турнир не только был проведен в Минске, но и получил от Фазеля высокую оценку.

Так что политический строй никакого влияния на решение ИИХФ не окажет. Вряд ли подействует и давление Евросоюза.

«Требовать от нас переноса чемпионата мира по политическим мотивам сейчас просто незаконно. Мы не позволим себя так шантажировать. Расторгнуть заключенный с Беларусью договор никто от нас не может требовать», — заявил Хорст Лихтер в интервью sport.de.

А почему тогда все говорят о вероятности переноса чемпионата?

Потому что ИИХФ уделяет большое внимание безопасности команд и болельщиков. И федерация не сможет провести турнир в городе, в центре которого демонстрации разгоняются с использованием спецсредств, ведь под раздачу могут попасть и иностранные гости, и представители команд.

Еще в сентябре Рене Фазель отметил, что этот фактор может стать решающим.

«Прямо сейчас, если бы турнир должен был пройти в этом месяце, провести его было бы невозможно», — говорил Фазель. С тех пор ситуация разве что только ухудшилась, а швейцарский функционер недавно подчеркнул, что «турнир может быть перенесен, если безопасность болельщиков, игроков и персонала окажется под серьезной угрозой».



Фото: hockey.by

Похожей точки зрения придерживается и Хорст Лихтер, сказавший, что «чемпионат не может проводиться в стране, где царит хаос и революция».

Когда будет принято решение?

Международная федерация хоккея в середине сентября собрала группу экспертов, которые оценивают ситуацию в Беларуси. С докладом они должны выступить 16 ноября. Ожидается, что на его основе и будет в итоге приниматься решение. Состав экспертной группы пока не разглашается.

Вероятность того, что за две недели все протесты в Беларуси прекратятся, близка к нулю. А это значит, что ИИХФ окажется перед непростым выбором.

С одной стороны, Рене Фазель, да и вся организация, всегда были лояльны к странам бывшего СССР. В числе крупных спонсоров предыдущих чемпионатов было несколько компаний из России. По слухам, Фазелю, который планирует вскоре покинуть ИИХФ, даже предлагали пост президента КХЛ. Конечно, принимать сейчас решение против Беларуси ему не хочется. Кстати, Федерация хоккея России в лице Владислава Третьяка выступает за проведение турнира в Минске.



Владислав Третьяк. Фото: fhr.ru

С другой стороны, Международная федерация сама утверждала, что проводить чемпионат в такой небезопасной обстановке невозможно. Конечно, ИИХФ может выбрать компромиссный вариант (к примеру, дать Беларуси еще немного времени на решение внутренних проблем), но это крайне рискованно, ведь в случае переноса нужно несколько месяцев для подготовки нового места проведения.

А возможен ли бойкот турнира?

Пока об этом говорить сложно, хотя бы потому что неизвестно, какие могут быть последствия. Но нежелание северных стран ехать в Минск прослеживается все более отчетливо.

Еще в сентябре от полета в Беларусь отказался хельсинкский «Йокерит», которого не остановило даже техническое поражение 0:5.

Президент финской федерации Харри Нуммела считает, что сейчас нет возможности проводить турнир в Беларуси.

«Мы, конечно, продолжаем следить за ситуацией в стране. Пока она очень тревожная. Впрочем, до турнира еще много времени. Конечно, мы надеемся, что все успокоится, а развитие демократии победит. Но ситуация ухудшается, и сейчас я не верю в возможность проведения матчей в Беларуси», — приводит слова Нуммелы Yle.fi.

Главный тренер сборной Швеции Йохан Гарпенлов также не в восторге от идеи играть матчи в Минске.



Reuters

«Если вас интересует мое личное мнение, то я считаю, что нам не следует играть в Беларуси. Но я наемный работник Шведской федерации хоккея, поэтому полечу туда, куда они посчитают необходимым», — сказал Гарпенлов в интервью Aftonbladet.

Не стоит забывать и про позицию Латвии. Мы должны проводить чемпионат именно с прибалтийским соседом, но премьер-министр страны Кришьянис Кариньш выступает категорически против этого.

«Давайте призовем ИИХФ найти другую страну вместо Беларуси. Если ИИХФ откажется и ситуация в Беларуси не изменится, правительство может решить, что Латвия не будет участвовать в хоккейном чемпионате 2021 года», — подчеркнул Кариньш.

Кстати, именно его запрос стал причиной обсуждения ситуации на конгрессе ИИХФ

Если чемпионат перенесут из Беларуси, то где он пройдет?

Среди возможных вариантов назывались Финляндия и Россия, но не факт, что в какой-то из этих стран захотят в кратчайшие сроки заниматься организацией крупного турнира.

Рене Фазель очень надеется, что переноса удастся избежать, но уже начал рассматривать альтернативные варианты. В частности, он может возложить на Латвию организацию всего чемпионата, уже напомнив, что в стране есть еще одна арена, отвечающая требованиям ИИХФ.

Ее подготовка к соответствию требованиям турнира займет около четырех месяцев. Чемпионат же должен начаться 21 мая.