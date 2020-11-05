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Volkswagen представил свой самый доступный электрический кроссовер

05.11.2020 14:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Появившийся в 2018 году на китайском рынке кроссовер Volkswagen Tharu (в Америке этот автомобиль будет продаваться под именем Taos) обзавелся модификацией на электротяге.


Вместо бензинового турбодвигателя версия e-Tharu получила электромотор, развивающий 136 л.с. и 290 Нм крутящего момента. Обещанная дальность хода (используется батарея емкостью 44,1 кВт·ч) — 315 км, но по устаревшей методике NEDC. Известно, что до 50 км/ч e-Tharu способен ускориться за 3,7 секунды, максимальная скорость у кроссовера достигает 150 км/ч.



От быстрого терминала постоянного тока пополнить заряд на 80% можно за 52 минуты, а перезарядка с 30% до 80% займет в два раза меньше времени. Визуально и в салоне e-Tharu практически ничем не отличается от бензинового собрата — разве что появились соответствующие шильдики, а в заднем бампере нет выхлопных патрубков (и без того бутафорских).


Новинка уже появилась у китайских дилеров. В КНР цены на e-Tharu начинаются от 194 800 юаней — около 29 тысяч долларов в пересчете.

 
 
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Появившийся в 2018 году на китайском рынке кроссовер Volkswagen Tharu обзавелся модификацией на электротяге.
 
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