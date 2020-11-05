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Call of Duty потребует больше 130 ГБ места на приставках нового поколения

05.11.2020 14:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Издатель Activision назвала требования к свободному пространству для Call of Duty: Black Ops Cold War. Между консолями уходящего и нового поколения получилась ожидаемо большая разница в необходимом объеме на накопителях.

На PlayStation 4 должно быть свободно 95 ГБ для установки новой Call of Duty, а на PlayStation 5 — все 133 ГБ. Но и это не предел: версии для Xbox One достаточно 93 ГБ, в то время как на Xbox Series X либо S — аж 136 ГБ. Версия для компьютеров с пакетом для «ультранастроек» графики займет 125 ГБ. Полная версия с обычными текстурами — 82 ГБ, а если нужен только мультиплеер, готовьте 35 ГБ.

Впрочем, не все так плохо: можно установить игру блоками: например, только одиночную кампанию или только режим «Зомби».

Call of Duty: Black Ops Cold War выйдет 13 ноября.

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Издатель Activision назвала требования к свободному пространству для Call of Duty: Black Ops Cold War. Между консолями уходящего и нового поколения получилась ожидаемо большая...
 
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