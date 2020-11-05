Источник материала: Ежедневник

фото: ex-press.by

Очередная нота Вильнюса, как и вся дипломатическая переписка по поводу белорусской атомной станции, по мнению официального Минска, нужна Литве лишь «для поддержания истерии в своих СМИ».

«Литовская сторона как правило использует дипломатическую переписку с нами по вопросам БелАЭС не для получения ответов, а для поддержания истерии в своих СМИ», - заявил представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз, комментируя ноту Вильнюса по поводу начала работы БелАЭС.

По мнению представителя МИД, «нормальный диалог, который мог бы принести взаимовыгодный результат, литовская сторона давно решила принести в жертву своим геополитическим амбициям». Глаз отверг обвинения в «безответственном и поспешном» запуске БелАЭС. Он отметил, что Литва «единолично ставит под сомнение и авторитет системообразующих для мировой ядерной отрасли организаций, злоупотребляет доверием своих партнеров по ЕС». Анатолий Глаз сослался на выводы экспертных миссий МАГАТЭ, Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих АЭС, Европейской группы регуляторов ядерной безопасности, согласно которым «нет недостатков, которые могли бы стать препятствием для безопасного пуска первого энергоблока БелАЭС».

«Мы не самоуспокаиваемся, но по факту на сегодняшний день БелАЭС – единственная из всех действующих и проектируемых атомных станций в европейском регионе, которая прошла проверку по самым новым, самым жестким европейским стандартам», - подчеркнул представитель МИД.

«К сожалению, литовская сторона каждый технологический этап воспринимает как повод для направления новой ноты со старыми аргументами. Бумаги официальный Вильнюс не жалеет – тут ущерб окружающей среде очевиден. Отмечу, что наши профессионалы-энергетики даже сейчас, на пике антибелорусской кампании в Литве понимают всю серьезность таких тем и не скатываются до аргументов уровня «все дураки, кроме нас», - сыронизировал Глаз.