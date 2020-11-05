МИД: Литва использует дипломатическую переписку по БелаАЭС для поддержания истерии в своих СМИ

«Литовская сторона, как правило, использует дипломатическую переписку с нами по вопросам БелАЭС не для получения ответов, а для поддержания истерии в своих СМИ», — заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, комментируя ноту Литвы в связи с запуском БелАЭС в Островце.





4 ноября МИД Литвы направил коллегам из Беларуси ноту протеста в связи с начавшимся накануне производством электроэнергии на Белорусской АЭС. В ноте осуждаются «безответственные действия Беларуси, которые усугубляют ядерные и экологические угрозы не только для Беларуси или Литвы, но и для Европы в целом».

Беларуси настоятельно рекомендуется приостановить дальнейшие операции по вводу станции в эксплуатацию «до тех пор, пока не будут соблюдены самые высокие стандарты ядерной безопасности и экологические требования».

«Многочисленные ноты, которые официальный Вильнюс раздает, словно пресловутые таблетки йода, порождают апокалиптические заголовки и ожидаемо сеют панику среди литовских граждан, — сказал Глаз (комментарий опубликован на официальном сайте белорусского внешнеполитического ведомства). — При этом, как известно, нормальный диалог, который мог бы принести взаимовыгодный результат, литовская сторона давно решила принести в жертву своим геополитическим амбициям».





«Надеюсь, что в Литве от «советского оккупационного наследия» еще остались профессиональные ядерщики, которые поймут, — добавил он. — Предпусковые операции на БелАЭС ведутся в строжайшем соответствии с графиком этапных программ под контролем Госатомнадзора и других надзорных органов. Кроме всех надзорных органов, Вильнюс единолично ставит под сомнение и авторитет системообразующих для мировой ядерной отрасли организаций, злоупотребляет доверием своих партнеров по ЕС».

По словам Глаза, тесно работающие с Беларусью на всех этапах возведения станции экспертные миссии МАГАТЭ, Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих АЭС, Европейской группы регуляторов ядерной безопасности неоднократно подтверждали, что нет недостатков, которые могли бы стать препятствием для безопасного пуска первого энергоблока БелАЭС, передает БелаПАН .

«Литовский регулятор VATESI, кстати, участвует в работе этих структур, получая от белорусской стороны всю необходимую информацию, — отметил Глаз. — Мы не самоуспокаиваемся, но по факту на сегодняшний день БелАЭС — единственная из всех действующих и проектируемых атомных станций в европейском регионе, которая прошла проверку по самым новым, самым жестким европейским стандартам».

«К сожалению, литовская сторона каждый технологический этап воспринимает как повод для направления новой ноты со старыми аргументами. Бумаги официальный Вильнюс не жалеет — тут ущерб окружающей среде очевиден… Еще раз подчеркну, безопасность ядерного объекта — крайне серьезный вопрос. Не стоит превращать его в фарс».

3 ноября первый энергоблок БелАЭС начал вырабатывать электричество и поставлять его в энергосистему. В тот же день литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid заблокировал поставки электричества из Беларуси, а Кабинет министров Латвии утвердил поправки в правила торговли и использования электроэнергии таким образом, чтобы России пришлось подтверждать небелорусское происхождение электричества, поставляемого из РФ на латвийский рынок.

Президент Литвы Гитанас Науседа обратился к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом принять строгие меры в ответ на запуск Белорусской АЭС.

По мнению Науседы, сейчас — подходящее время принять решения, «которые ограничат доступ на рынок ЕС для электроэнергии из небезопасных источников третьих стран, которые не соответствуют самым высоким стандартам безопасности».

«Я призываю ЕС не мириться с несоблюдением международных стандартов ядерной безопасности и охраны окружающей среды на островецкой АЭС и не допускать небезопасного производства этой опасной электроэнергии, как это делает Литва», — заявил глава литовского государства.

Ввести первый блок в промышленную эксплуатацию, при которой он будет работать на 100% мощности, планируется в первом квартале 2021 года. Второй энергоблок, как предполагается, будет выведен на полную мощность в 2022 году.