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Мемориальная доска в память о погибших итальянских солдатах будет установлена на месте концлагеря Березвечье

05.11.2020 14:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Глубоком на месте немецкого концлагеря Березвечье будет установлена мемориальная доска в память об итальянских солдатах, погибших здесь в 1943—1944 годах.

Мемориальная доска в память о погибших итальянских солдатах будет установлена на месте концлагеря Березвечье
Посол Италии Марио Бальди

Лагерь для советских военнопленных был организован в Березвечье (сейчас территория райцентра Глубокое) в июле 1941 года у стен униатского монастыря. С конца 1943 года в лагерь начали привозить пленных итальянских солдат. Их использовали на тяжелых работах при строительстве оборонительных линий в районе Глубокого.

По имеющейся информации, в Березвечье с Балкан, Албании и Греции было переброшено около тысячи итальянских военнопленных. Многие из них погибли от голода и лишений, другие были расстреляны немцами при отступлении.

После освобождения Глубокого в соседнем лесу Борок было обнаружено 56 могильных ям. Установлено, что в Березвечье погибло 27 тысяч советских и итальянских военнопленных.

Мемориальная доска в память о погибших итальянских солдатах будет установлена на месте концлагеря Березвечье

В День национального единства посол Италии в Беларуси Марио Бальди посетил мемориальный комплекс «Борок» и возложил венок в память о погибших здесь итальянских солдатах.

 
 
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В Глубоком на месте немецкого концлагеря Березвечье будет установлена мемориальная доска в память об итальянских солдатах, погибших здесь в 1943—1944 годах.
 
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