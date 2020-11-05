Мемориальная доска в память о погибших итальянских солдатах будет установлена на месте концлагеря Березвечье

В Глубоком на месте немецкого концлагеря Березвечье будет установлена мемориальная доска в память об итальянских солдатах, погибших здесь в 1943—1944 годах.



Посол Италии Марио Бальди

Лагерь для советских военнопленных был организован в Березвечье (сейчас территория райцентра Глубокое) в июле 1941 года у стен униатского монастыря. С конца 1943 года в лагерь начали привозить пленных итальянских солдат. Их использовали на тяжелых работах при строительстве оборонительных линий в районе Глубокого.

По имеющейся информации, в Березвечье с Балкан, Албании и Греции было переброшено около тысячи итальянских военнопленных. Многие из них погибли от голода и лишений, другие были расстреляны немцами при отступлении.

После освобождения Глубокого в соседнем лесу Борок было обнаружено 56 могильных ям. Установлено, что в Березвечье погибло 27 тысяч советских и итальянских военнопленных.





В День национального единства посол Италии в Беларуси Марио Бальди посетил мемориальный комплекс «Борок» и возложил венок в память о погибших здесь итальянских солдатах.