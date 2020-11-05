ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Макей обсудил с апостольским нунцием вопросы сотрудничества с Ватиканом

05.11.2020 14:49 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Вопросы сотрудничества Беларуси с Ватиканом обсуждались 5 ноября на встрече министра иностранных дел Владимира Макея с апостольским нунцием, архиепископом Анте Йозичем, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Макей обсудил с апостольским нунцием вопросы сотрудничества с Ватиканом

«В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, сотрудничество Беларуси и Ватикана в рамках международных организаций», — говорится в сообщении.

Стороны подтвердили обоюдное стремление к «активизации белорусско-ватиканского взаимодействия в целях укрепления позитивной динамики двустороннего сотрудничества и межконфессионального диалога».

Макей пожелал Йозичу «активной и плодотворной работы в Беларуси», передает БелаПАН

Йозич 3 ноября вручил верительные грамоты Александру Лукашенко в числе послов других государств (Венесуэлы, Ирана, КНДР, Сирии, Турции, Японии). Лукашенко заявил, что Беларусь заинтересована в «дальнейшем углублении взаимодействия» со Святым престолом.

«Особые отношения связывают Беларусь и Ватикан. На международной арене мы вместе последовательно продвигаем такие важные инициативы, как борьба с торговлей людьми, противодействие насилию в отношении детей, защита традиционных семейных ценностей», — сказал он.

Лукашенко также заявил, что власти рассчитывают на «консолидирующую и конструктивную роль католической церкви в белорусском обществе».

Отношения властей и католического костела в Беларуси серьезно осложнились после президентских выборов 9 августа. Главе католического епископата, митрополиту Минско-Могилевскому архиепископу Тадеушу Кондрусевичу, который активно призывал власть пойти на диалог с обществом и прекратить насилие, не дали вернуться в страну из зарубежной поездки, признав его паспорт недействительным. После этого костел стал гораздо смелее и более открыто осуждать насилие со стороны силовиков в отношении протестующих и в целом различные проявления репрессий со стороны государства.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вопросы сотрудничества Беларуси с Ватиканом обсуждались 5 ноября на встрече министра иностранных дел Владимира Макея с апостольским нунцием, архиепископом Анте...
 
Новости дня
Новости разные
 
Начал работу фонд «Страна Для Жизни» в поддержку волонтерского движения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.11.2020
Mir24.TV Belarus
05.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика