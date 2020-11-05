|
Начал работу фонд «Страна Для Жизни» в поддержку волонтерского движения
Источник материала: Навiны
В конце октября по инициативе Сергея Тихановского был создан фонд
«Лучшие люди Беларуси отдавали и отдают свои силы, время, таланты, чтобы построить демократическое общество, где каждый человек имеет право на свободу слова, где не будет места насилию и лжи. Это наши волонтеры и активисты», — отметила Светлана Тихановская.
Фонд «Страна Для Жизни» ставит своей целью сохранить жизни и свободу волонтерам и активистам, помочь в трудных ситуациях, спасти от преследований и давления, оказать помощь семьям волонтеров и их детям.
Аккумулируемые фондом средства в том числе могут быть затрачены на оплату услуг адвокатов, материальную помощь волонтерам и их семьям. Также фонд будет оказывать визовую поддержку и помощь при поступлении в учебные заведения зарубежных стран.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конце октября по инициативе Сергея Тихановского был создан фонд «Страна Для Жизни», который будет оказывать помощь волонтерскому движению.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)