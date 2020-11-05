Координационный совет призвал белорусов не кормить Орду

Источник материала: АФН

Координационный Совет призывал беларусов выходить из провластных и создавать независимые профсоюзы, запустив тем самым очередную кампанию “Хватит кормить Орду”.

«За последнюю неделю рабочие, медики, студенты заявили о своем праве на мирный протест – забастовку. Власти ответили террором. ОМОН на предприятиях вузах. Увольнение несогласных рабочих отчисления студентов. Во всём мире право на забастовку является неотъемлемым правам граждан и организует забастовки, защищают права студентов, рабочих – профсоюзы. Но в Беларуси это не так», - заявила член президиума КС Ольга Ковалькова.

Она напомнила, что в провластную Федерацию профсоюзов Беларуси входят более 4 млн. человек.

«Многие люди даже не знают, что из их зарплат каждый месяц отчислят 1 % в пользу Федерации и более 12 000 000 $ идёт профсоюзном боссам. Возглавляет этот профсоюз Михаил Орда. Вместо того чтобы защищать права рабочих, студентов, медиков, учителей – он был руководителем предвыборного штаба Лукашенко. А сейчас от имени Федерации предложены циничные правки в конституцию», - подчеркивает Ковалькова.

«Нас лишают права на забастовку, как способ выражения политической позиции. Мы потеряем всеобщее право на бесплатную медицинскую помощь. Мы потеряем право на гарантированный ежегодный оплачиваемый отпуск», - добавила она.

Она призвала выходить и ФПБ и создавать на своих предприятиях и вузах независимые профсоюзы.

Каждый может узнать как выйти из провластного профсоюза и создать независимый профсоюз у себя на предприятии, в ВУЗе.