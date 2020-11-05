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Католический священник в Минске назвал ошибочным приезд посланца Ватикана в Беларусь

05.11.2020 14:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Римско-католический дьякон Юрий Рашатко ошибочным и вредным для Католической церкви решение Ватикана отправить в Минск архиепископа Анте Йожича и вручить Лукашенко верительные грамоты.

В тот же день Рашатко вышел на одиночный пикет с плакатом «CONTRADICITUR!»

«Каждый имеет право отреагировать на это событие по своей совести. Моя реакция как дьякона католической церкви такова: CONTRADICITUR! (Оспаривается)», - написал Рашатко на своей странице в Facebook.

«Считаю это событие ошибочным и вредным для Церкви в Беларуси и не готов с этим мириться», - добавил он.

 
Теги: Минск
 
 
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Римско-католический дьякон Юрий Рашатко ошибочным и вредным для Католической церкви решение Ватикана отправить в Минск архиепископа Анте Йожича и вручить...
 
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