Католический священник в Минске назвал ошибочным приезд посланца Ватикана в Беларусь

Источник материала: АФН

Римско-католический дьякон Юрий Рашатко ошибочным и вредным для Католической церкви решение Ватикана отправить в Минск архиепископа Анте Йожича и вручить Лукашенко верительные грамоты.

В тот же день Рашатко вышел на одиночный пикет с плакатом «CONTRADICITUR!»

«Каждый имеет право отреагировать на это событие по своей совести. Моя реакция как дьякона католической церкви такова: CONTRADICITUR! (Оспаривается)», - написал Рашатко на своей странице в Facebook.

«Считаю это событие ошибочным и вредным для Церкви в Беларуси и не готов с этим мириться», - добавил он.