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Гандболистка сборной Беларуси Ежикова: «Кто должен отвечать за насилие? У нас есть власть. Она должна отвечать за все, что происходит»

05.11.2020 15:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гандболистка сборной Беларуси Карина Ежикова ответила на вопрос о том, кто должен ответить за насилие над людьми в стране.

– Кто должен отвечать за насилие?

– У нас есть власть. Она должна отвечать за все, что происходит. Не могу понять, каким образом ни одно дело об избиениях людей еще не возбуждено. Все «свистится» только в одну сторону: наказывают только тех, кто протестует.

Почему в наше время люди не могут высказать свое мнение? Почему за это должны сажать в тюрьму или избивать? Разве это нормально? Это мне непонятно. Я бы понимала такую реакцию властей, если бы на улицах творился беспредел, но это не так.

Весь мир совсем другими глазами посмотрел на нашу страну. Моя тетя Марина Братенкова (гандболистка сборной Беларуси в 1990-2000-х годах – прим. Tribuna.com) уже долгое время живет в Германии. Она рассказала, что немцы всегда нашу страну называли Weißrussland – Белая Россия, если переводить дословно. Но сейчас страну никто так не называет, теперь – только Belarus. К сожалению, подтолкнули к этому такие события, – сказала Ежикова.
 
 
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Гандболистка сборной Беларуси Карина Ежикова ответила на вопрос о том, кто должен ответить за насилие над людьми в стране.
 
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