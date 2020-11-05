Доллар обвалился на торгах в Минске

Стоимость корзины валют вернулась к уровню начала месяца.





Курс доллара рухнул сразу на 0,0277 BYN до 2,6153 BYN/USD. Американец дешевеет уже третий день подряд. Его стоимость за это время рухнула на 0,0426 BYN. Напомним, что до этого была серия из шести укреплений подряд, за время которой доллар рванул вверх на 0,1180 BYN.





Курс евро упал на 0,0086 BYN до 3,0756 BYN/EUR. Евро за два дня снижения потерял 0,0227 BYN и оказался на минимуме за 8 дней, а до этого он находился на максимуме за 55 дней.





Курс российского рубля вырос всего на 0,0041 BYN до 3,3438 BYN/100 RUB и оказался на максимуме за 27 дней.





Выборы в США

5 ноября по состоянию на 13:20 Байден получил уже 264 голоса выборщиков. Это на 26 больше, чем было сутки назад.





Трамп пока уступает фавориту. За сутки у него добавился всего 1 голос. Теперь действующий президент имеет 214 голосов.





Для победы нужно набрать минимум 270 голосов. На текущий момент явного лидера президентской гонки нет. Т.к. подсчёт голосов в оставшихся штатах может поменять расклад на противоположный.





Центробанк России

Вчера Московская биржа и ЦБ праздновали День народного единства.





Отдохнув и набравшись сил Банк России нокаутировал доллар и евро. Официальный курс доллара на завтра обвалился сразу на 1,54 рубля до 78,4559 RUB/USD, а аналогичный курс евро упал на 1,22 рубля до 92,1229 RUB/EUR.