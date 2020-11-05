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Бывший директор Института социологии: Мы не смогли предсказать этот взрыв

05.11.2020 15:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусская революция стала неожиданностью для всех, в том числе и социологов.

Бывший директор Института социологии: Мы не смогли предсказать этот взрыв
Представляли ли власти, что их ждет судьба колосса на глиняных ногах? Об этом в программе Размова на телеканале Белсат рассуждают бывший руководитель Института социологии Национальной академии наук Беларуси Геннадий Коршунов и ведущий программы Владимир Мацкевич.

Владимир Мацкевич замечает, что складывается впечатление, будто беларусское общество изменилось внезапно. У Геннадия Коршунова другое мнение на этот счет.

«Мы не предсказали того взрыва, который будет. Теперь, глядя назад, можно найти обоснования, почему такое произошло. Потому что поколенческие изменения большие, ценностные изменения, – все это абсолютно на новом базисе», – считает Геннадий Коршунов.

Подробнее о социологии беларусских протестов смотрите в полной версии «Беседы» с Владимиром Мацкевичем и бывшим руководителем Института социологии Национальной академии наук Беларуси Геннадием Коршуновым.
 
 
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Беларусская революция стала неожиданностью для всех, в том числе и социологов.
 
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