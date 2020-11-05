Выкидыш, сумасшествие и смерть в одиночестве. Ужасная жизнь первой красавицы ХХ века

Источник материала: Tut.by

Говорят, что по-настоящему красивые женщины редко бывают хорошими актрисами. Карьера нашей героини полностью опровергает эту теорию. Невероятная перфекционистка: «Она бы стала ползать по разбитому стеклу, если бы думала, что это поможет ей лучше исполнить свою роль», — говорил один из режиссеров, который работал с ней. Вивьен Ли — одна из красивейших женщин ХХ века и величайшая актриса на все времена. Сегодня в день рождения этой прекрасной леди, исполнительницы роли Скарлетт О’Хара, вспоминаем ее биографию.

Гертруда Хартли — мать Вивьен — будучи беременной, каждый день любовалась рассветом над Гималаями. Она верила, что если подолгу смотреть на что-то очень красивое — то эта красота передастся и ее будущему ребенку. Так и случилось: маленькая девочка, появившаяся на свет 5 ноября 1913 года, стала одной из самых привлекательных актрис своего времени.

Вивьен — настоящее имя Вивиан Мэри Хартли — единственный ребенок британского офицера и актрисы небольшого театра (наполовину француженка, наполовину — ирландка). Родилась в Индии, в Дарджилинге, а в возрасте 5-ти лет вернулась с родителями в Великобританию.

Впервые вышла на сцену трехлетней: читала стихи перед постановкой, в которой играла ее мать. С детства обожала много читать (особенно истории из греческой мифологии). Занималась музыкой и танцами — всем тем, что, по ее мнению, могло помочь ей стать великой актрисой.

Училась в школе при монастыре Святого Сердца, а затем поступила в Королевскую Академию Драматических искусств в Лондоне. Успела сняться в нескольких рекламных роликах. А потом на одном из балов, 19-летняя Вивьен знакомится с 33-летним юристом Гербертом Ли Холманом. И они поженились.

Спустя год после свадьбы у них родилась Сюзанна — единственная дочь актрисы. Муж все чаще заговаривал о том, чтобы его молодая жена забросила карьеру и занималась только домом и ребенком. Только вот Вивьен мечтала совсем о другом.

Друзья помогают ей получить роль в картине «Дела идут на лад» (1935). После удачного кинодебюта ее приглашают в спектакль «Маска добродетели» (1935). Тогда же актриса берет свой псевдоним: менеджер рекомендует стать Эйприл Морн, но она оставляет свое собственное имя Вивьен, а вместо фамилии — второе имя супруга — Ли.

Роль в «Маске добродетели» оказывается очень успешной. Публика валом шла смотреть постановку. Малая сцена, на которой шла пьеса, была не состоянии вместить всех желающих, поэтому продюсеры перенесли ее в большой зал. Это было большой ошибкой: слабого голоса Вивьен не хватало на огромное сценическое пространство.

Популярность «Маски» угасала с каждым днем. Но все это уже мало волновало актрису. Ведь во время работы над пьесой Ли познакомилась со знаменитым театральным актером — блистательным бароном Лоуренсом Оливье. И по уши в него влюбилась: «Вот за этого человека я выйду замуж», — сказала она подруге.

Через некоторое время им предстоит совместная киноработа в картине «Пламя над Англией» (1936). По сюжету они играют любовников, которыми вскоре становятся и в реальной жизни. У каждого из них есть дети и супруги, которые напрочь отказываются разводится, но они верят, что их любовь победит все.

Они сбегают от своих семей, разворачивается драма — настоящая «Анна Каренина» в реальной жизни. В своем новом совместном фильме «21 день» (1938) они уже не играют в любовь — их чувства также сильны, как и у их героев.

Навещая Лоуренс на съемках в Голливуде в 1938 году, Вивьен знакомится с Майроном Селзником — агентом Оливье и братом Дэвида Селзника — продюсера, который готовился к экранизации бестселлера «Унесенные ветром» и искал актрису на роль Скарлетт О’Хары.

— Вот она, твоя Скарлетт! — объявил Майрон, а Дэвид согласился.

— Я понял, что это моя героиня, как только увидел Вивьен. И все-таки я не знал, как американская общественность воспримет фильм, главную роль в котором будет играть иностранка.

Вивьен взялась за работу с двойным или даже тройным рвением. Ее не смущал небольшой гонорар: в пять раз меньше, чем напарнику — звездному Кларку Гейблу. И это при том, что съемочных дней у него было вдвое меньше. Гейбл никак не мог выучить свой текст, а она — знала наизусть реплики всех персонажей.

— Прямо как клерк в юридической консультации! — говорила она, наблюдая за тем как актер ровно в 18.00 покидал съемочную площадку. Сама же она была просто больна работой и зачастую пропадала на площадке круглыми сутками.

— Что позволяет себе эта англичанка? Я не собираюсь… — кричал Кларк Гейбл.

— Мистер Гейбл прав, — соглашалась Вивьен. — Если бы я была мужчиной, я бы посоветовала этой англичанке возвращаться на родину и продолжать онанировать дома, на диване.

После этого эпизода отношения экранных супругов наладились и они стали дружить семьями. «Она — отличная штучка», — говорил Кларк, если речь заходила о Вивьен.

Оливия де Хэвилленд (исполнительница роли Мелани) позже вспоминала:

— Вивьен была безукоризненно профессиональна, безукоризненно дисциплинирована на съемках. У нее были две огромные задачи: делать все, что в ее силах, в работе над чрезвычайно сложной ролью и выдерживать разлуку с Ларри (Оливье), который был в Нью-Йорке.

Но с другими участниками съемок отношения у Вивьен не слишком-то ладились. Лесли Говарду (экранному Эшли) доставалось за отсутствие энтузиазма — в принципе, и поделом, режиссеру Флемингу — за неумение работать с актерами. В перерывах между дублями «Унесенных ветром», Вивьен Ли могла выкуривать по 4 пачки сигарет за смену.

— Я не выношу Голливуд… Я никогда к этому не привыкну — как я ненавижу сниматься в кино, — писала она Ли Холману.

Лоуренс Оливье почему-то был уверен, что «Унесенных ветром» ждет провал и заранее утешал Вив:

— В следующих трех фильмах ты должна блистать, источать уверенность в себе. Нужно доказать, что это фиаско — не твоя вина. У тебя получится, любовь моя. Успех важен и для твоей самооценки. Потеряв ее… боюсь, ты станешь… ну, скучной, — писал он.

Однако в день премьеры перед кинотеатром в Атланте (куда должна была приехать съемочная группа) собрались 300 тысяч человек. Все они хотели поприветствовать героев события. В итоге в Штатах картину посмотрели более двухсот миллионов зрителей — рекорд, который не превзошли до сих пор. Фильм удостоен 8 «Оскаров» из 13-ти на которые был номинирован. Главной звездой ленты стала Вивьен Ли, получившая приз американских киноакадемиков за Лучшую женскую роль. Критики писали о ней так:

— Англичанка, отобравшая хлеб у ослепительных звезд Голливуда, стала одним из символов Америки.

Вивьен была на седьмом небе, к тому же в 1940-м году ей наконец-то удается заключить брак с обожаемым Оливье. А вот новоиспеченный супруг не мог искренне порадоваться его успеху. Он, привыкший быть всегда на первых ролях, был оскорблен. Ведь журналисты называли Ли «великой актрисой», а его — «ее мужем, приехавшим в Голливуд по делам». И почему? Потому что она снялась в «дешевой слезливой мелодраме»?

Вивьен переживала. Чтобы лишний раз не ранить мужа, она подпирала статуэткой Оскара двери ванной. А газеты с льстивыми заметками о ней рвала и выбрасывала. После успешной совместной работы в кинодраме «Леди Гамильтон» (1941) Лоуренс Оливье меняет гнев на милость, и мир в семье был восстановлен.

Картину очень тепло приняли в Великобритании. Сам сэр Уинстон Черчилль посмотрел ее несколько раз и, восхищенный талантом пары, организовал закрытый показ, на котором также присутствовал Франклин Рузвельт.

— Джентльмены, мне показалось, что этот фильм заинтересует вас, он показывает великие события, подобные тем, в которых вы только что принимали участие, — отрекомендовал фильм Черчилль.

После войны на экраны выходит «Цезарь и Клеопатра» (1945) с Ли в главной роли. Работа над фильмом далась ей нелегко. Во время съемок у нее был диагностирован туберкулез. Назначенное лечение спровоцировало выкидыш. Это было настоящей трагедией.

В ужасном состоянии Вивьен приступила к съемкам в «Анне Карениной». Медицинские препараты от туберкулеза давали сильный побочный эффект на ее психическое состояние. Ситуацию также усугублял и тот факт, что совсем недавно актриса пережила подобную историю в реальной жизни. Муж, который был намного старше и не хотел ее отпускать, препятствовал общению с дочерью и не давал развода. Обожаемый Оливье, в которого она была дико влюблена и также ревновала. Публика приняла картину достаточно сдержанно.

Чего не скажешь об экранизации пьесы «Трамвай «Желание». Картине предшествовал спектакль, в котором Ли играла главную героиню Бланш Дюбуа более 300 спектаклей подряд. В фильме ключевые роли исполнили Вивьен Ли и Марлон Брандо.

— Мы отлично сработались с Марлоном Брандо, сыгравшим роль Стенли. Мы оба любили использовать в разговоре крепкое словцо и посмеяться.

Это был еще один «Оскар» актрисы, а также премия BAFTA. Драматург — Уильям Теннеси был в восторге от ее игры. Бог знает, что ей пришлось выдержать, чтобы сделать свою работу великолепно. У Ли начались биполярное расстройство, маниакальная депрессия и приступы агрессии.

— Ей стало сложно сниматься в кино, работать в театре. Она часто путала текст, забывала имена героев, называя партнеров по сцене «Ларри», заходилась в приступах удушающего кашля.

Постепенно Вив уходит из мира театра и кино. Все больше времени проводит на лечении: электрошок и обертывания в ледяные простыни — не исключено, что всё это навредило ей гораздо больше, чем помогло. Оливье долгое время поддерживает супругу, но с каждым днем ему все тяжелее:

— Вивьен изменилась до неузнаваемости. Это была не та женщина, на которой я женился.

Он заводит себе любовницу, на которой решает жениться. О чем сообщает Вивьен в день ее рождения, вручая ключи от новенького роллс-ройса. Ли простила Оливье. До конца ее дней она будет продолжать зваться леди Оливье и хранить его фото у своей постели.

Только любимые кошки, сопровождавшие Вивьен всю ее жизнь, не предали ее. В последние годы это был сиамский кот по прозвищу Пу Джонс, сопровождавший ее во всех поездках. Как-то приятельница Вивьен актриса Джоан Фонтейн брезгливо попросила Ли забрать ее кота, который, по мнению Фонтейн, стоял к ней слишком близко.

— Кто не ценит кошек, не способен и на настоящую любовь, — резко отреагировала Вивьен.

Одной из последних работ Вивьен Ли стала роль алкоголички Мэри Трэдвел в «Корабле дураков» (1965). В ней актрисе настолько хорошо удалось передать образ и характер своей героини, что зрители заговорили о большом возвращении своей любимицы. Но они ошиблись. Роль стала ее прощанием, а безупречная игра была вовсе не игрой. С экрана Вивьен рассказывала не чужую, а свою историю:

— Если не можешь получить то, о чем мечтаешь, удовлетворяйся тем, что имеешь. Я хотела жить с пользой и чтобы кто-то любил меня вечно. Нелепо, правда?.. Я выбрала не того человека. Он сделал меня знаменитой женой, а я превратила его жизнь в ад. Закончилось всё разводом. Так что простите меня. Я не люблю слушать о счастливых браках. Я им завидую.

Вивьен Ли скончалась в одиночестве в июле 1967 года от туберкулеза. На следующий день, в знак траура, все лондонские театры на час погасили свои огни. Тело актрисы, по завещанию, кремировали, а прах развеяли над водами ее любимого поместья.

Ее бывший муж Лоуренс Оливье пережил Вивьен Ли на 22 года. В старости он постоянно пересматривал фильмы, в которых она играла. А потом подолгу рыдал:

— О боже, Вив! Прости меня за все, что я не сделал. Молюсь, чтобы ты обрела покой и счастье. Прости меня.