Три модульных дома под Минском. Сделаны по одному проекту, но выглядят по-разному

Источник материала: Tut.by

Модульные дома в Беларуси строят довольно давно и успешно. Их главные преимущества — скорость возведения, контролируемое качество сборки и вменяемая стоимость. При этом их архитектура и дизайн могут быть выразительными и интересными. Недавно студия ZROBYM architects выложила на своем канале видеообзор сразу трех вариантов модульного дома (проект Smuga). Вот что это за дома.

Один из первых домов по проекту Smuga был реализован на дачном участке под Минском. Он представляет собой простой прямоугольный по форме дом с двухскатной крышей на 75 м2. Несмотря на вполне традиционный вид, он не лишен интересных архитектурных решений: окна в пол, входная группа как бы утоплена в боковой части фасада, большие свесы кровли позволили сделать прикрытый от дождя проход на террасу.

Стоит отметить необычный фасад: рисунок обшивки из лиственницы напоминает шалевку белорусского деревенского дома, а в сочетании с крашеными цементно-стружечными плитами выглядит современно, свежо, интересно.





Материал отделки фасада перекликается со специально спроектированным для этого дома деревянным забором. Идея была в создании цельной стены из тонких реек, в которой не сразу заметишь, где калитка и въездные ворота. Дом спроектирован так, чтобы минимизировать теплопотери. С северной стороны, где всегда тень, окон нет. Панорамные окна расположены с южной стороны — через них зимой проходит солнечный свет и нагревает пол, который, в свою очередь, отдает тепло в помещение в течение дня.

Еще один интересный прием: вместо водосточной трубы к желобу приделали цепь, по которой вода сливается на камни под ней и не размывает грунт.

Планировка дома понятная и простая: налево от входа попадешь в большую спальню, прямо — в ванную комнату, направо — в гостиную-кухню с огромными окнами-дверями и вторым светом. Кухонная зона небольшая, но вполне достаточная, чтобы приготовить любое блюдо. Справа от входа в гостиную — лестница на второй этаж. Места там достаточно лишь для небольшой спальни. Зато это помещение очень уютное и светлое: здесь в скатах установлены два мансардных окна.



Фото предоставлено архитектурной студией

Внутри нет обоев и штукатурки, вместо них используется вагонка из кедра и крашеный гипсокартон (в санузле и стенка на втором этаже). На стенах в спальне и в гостиной дизайнеры сделали необычное декоративное панно из реек ясеня. Пол в доме — из массива ясеня. Все вместе выглядит очень уютным.

Еще один дом, показанный в видеообзоре, является уменьшенной модификацией проекта Smuga. Здесь применялись более дешевые материалы отделки, что позволило владельцам сэкономить на строительстве. Однако это не скажется ни на внешнем виде, ни на энергоэффективности конструкций.



Фото предоставлено архитектурной студией

Третий дом из обзора — это зеркальное отражение предыдущего. Он больше по площади, выше.













У него более сложный рисунок фасада. Вместо белого цвета для фасадного ЦСП здесь использовался серый. И это оказалось удачным сочетанием.